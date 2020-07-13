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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 698699700701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 648
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 648
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:09

Re: Райффайзен Банк Аваль

Bosstone написав:
  хуторянка написав:пополнение карты через терминал ноль

это которые в отделении стоят?
Точнее депозитные банкоматы, авалевские терминалы наличность не принимают
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 12.02.08
Подякував: 87 раз.
Подякували: 100 раз.
 
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  #<1 ... 698699700701
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