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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лип, 2020 14:09
Bosstone написав: хуторянка написав:
пополнение карты через терминал ноль
это которые в отделении стоят?
Точнее депозитные банкоматы, авалевские терминалы наличность не принимают
.......
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Boundless
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Додано: Сер 15 лип, 2020 09:42
Boundless написав:
Точнее депозитные банкоматы, авалевские терминалы наличность не принимают
До 1 августа только через кассу.
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