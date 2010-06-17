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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 698699700701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 648
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 648
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:09

Re: Райффайзен Банк Аваль

Bosstone написав:
  хуторянка написав:пополнение карты через терминал ноль

это которые в отделении стоят?
Точнее депозитные банкоматы, авалевские терминалы наличность не принимают
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:42

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Boundless написав:Точнее депозитные банкоматы, авалевские терминалы наличность не принимают

До 1 августа только через кассу.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1816
З нами з: 09.03.14
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  #<1 ... 698699700701
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