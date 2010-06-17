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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 698699700701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 648
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 648
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:09

Re: Райффайзен Банк Аваль

Bosstone написав:
  хуторянка написав:пополнение карты через терминал ноль

это которые в отделении стоят?
Точнее депозитные банкоматы, авалевские терминалы наличность не принимают
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:42

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Boundless написав:Точнее депозитные банкоматы, авалевские терминалы наличность не принимают

До 1 августа только через кассу.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:06

ukrprom2014 А что случилось с депозитными банкоматами ?
Я вот думаю открыть карту Аваля для оплаты коммуналки, поскольку раньше платил через Ощад, а они много отделений закрыли, а в работающих отделениях либо не войти, либо терминал для пополнения не работает, а на пополнение через карту другого банка большие нюансы.
то есть для аваля схема - внес деньги через депозитный банкомат и заплатил комуналку через интернет - банкинг - не рабочая ? У меня много коммуналки, поскольку за всех родственников плачу - 4 квартиры 30-40 платежей в месяц, хочется как-то процесс оптимизировать.
vadim1967
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:49

  vadim1967 написав:ukrprom2014 А что случилось с депозитными банкоматами ?
Я вот думаю открыть карту Аваля для оплаты коммуналки, поскольку раньше платил через Ощад, а они много отделений закрыли, а в работающих отделениях либо не войти, либо терминал для пополнения не работает, а на пополнение через карту другого банка большие нюансы.
то есть для аваля схема - внес деньги через депозитный банкомат и заплатил комуналку через интернет - банкинг - не рабочая ? У меня много коммуналки, поскольку за всех родственников плачу - 4 квартиры 30-40 платежей в месяц, хочется как-то процесс оптимизировать.

Придется оптимизировать через монобанк
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alex2013a90
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:54

alex2013a90 Вроде почти все банки берут комиссию за пополнение через карту третьего банка ? Или блокируют ?
Я пополнил карту Ощадбанка с Привата - так заблокировали деньги на 3 дня, а товарищ мне как-то перевел со своей карты какого-то регионального украинского банка, так вообще неделю блокировка была. Ну и комиссию берут немалую. Один раз взяли 6% хотя в тарифах не прописано.
vadim1967
 
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