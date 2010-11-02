Точнее депозитные банкоматы, авалевские терминалы наличность не принимают
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Додано: Вів 14 лип, 2020 14:09
Re: Райффайзен Банк Аваль
Точнее депозитные банкоматы, авалевские терминалы наличность не принимают
.......
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:42
Re: Райффайзен Банк Аваль
До 1 августа только через кассу.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:06
ukrprom2014 А что случилось с депозитными банкоматами ?
Я вот думаю открыть карту Аваля для оплаты коммуналки, поскольку раньше платил через Ощад, а они много отделений закрыли, а в работающих отделениях либо не войти, либо терминал для пополнения не работает, а на пополнение через карту другого банка большие нюансы.
то есть для аваля схема - внес деньги через депозитный банкомат и заплатил комуналку через интернет - банкинг - не рабочая ? У меня много коммуналки, поскольку за всех родственников плачу - 4 квартиры 30-40 платежей в месяц, хочется как-то процесс оптимизировать.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:49
Придется оптимизировать через монобанк
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:54
alex2013a90 Вроде почти все банки берут комиссию за пополнение через карту третьего банка ? Или блокируют ?
Я пополнил карту Ощадбанка с Привата - так заблокировали деньги на 3 дня, а товарищ мне как-то перевел со своей карты какого-то регионального украинского банка, так вообще неделю блокировка была. Ну и комиссию берут немалую. Один раз взяли 6% хотя в тарифах не прописано.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:24
vadim1967
А почему бы не открыть New Card (лучше даже 2, если платежей много) в Укрсиббанке и не оплачивать коммуналку через сервис типа Portmone?
При этом не тратя деньги на комиссии, а ещё и зарабатывая до 500 (1000) грн. в месяц?
Пополнение карты СЭПом, p2p или в отделении бесплатное.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:01
Anadonta Portmone берет 50 гривен комиссию только за комуналку, а если другие платежи - там тоже комиссия. Или речь о чем-то другом ?
Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:03
Re: Райффайзен Банк Аваль
С 3.08 в Банке будут 2 пакета карт (все остальные я так понял перельются в новые)
Вход-выход бесплатен, снятие во всех АТМ, добавляют Пуши по всем операциям бесплатно...
Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:20
Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:29
Пункт 11 вход, снятие бесплатно, в обычным пакете сеп 3 грн/платеж дисконтный период это максимально возможный уход в минус за обслуживание (2 месяца, т.е. 72 грн.)
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