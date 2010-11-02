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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 699700701702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 648
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 648
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:17

  vadim1967 написав:Anadonta Portmone берет 50 гривен комиссию только за комуналку, а если другие платежи - там тоже комиссия. Или речь о чем-то другом ?


Да, берет. Если будете платить по 4 адресам абонплата в Portmone действительно составит 50 грн. Но кешбек по New Card перекрывает эти расходы в 10 и более раз. Так почему бы в таком случае не заплатить абонплату? Ведь получается намного выгоднее, чем платить "коммуналку", используя другие каналы, пусть даже и без каких-либо комиссий.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:23

  Anadonta написав:
  vadim1967 написав:Anadonta Portmone берет 50 гривен комиссию только за комуналку, а если другие платежи - там тоже комиссия. Или речь о чем-то другом ?


Да, берет. Если будете платить по 4 адресам абонплата в Portmone действительно составит 50 грн. Но кешбек по New Card перекрывает эти расходы в 10 и более раз. Так почему бы в таком случае не заплатить абонплату? Ведь получается намного выгоднее, чем платить "коммуналку", используя другие каналы, пусть даже и без каких-либо комиссий.

Мне более интересует ,будет ли перевод действующих пакетов , так как в вайбер про понижения ставки по Универсальному вкладу приходит оперативно,да и СЕП безоплатный в надежном банке это бесспорно +
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 10:08

Re: Райффайзен Банк Аваль

  sens написав:да и СЕП безоплатный в надежном банке это бесспорно +

враховуючи останні віяння від НБУ (система СЕП 23 на 7 + змінний тариф на транзакції) сіє є під великим питанням
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 699700701702
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