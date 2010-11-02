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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:17
vadim1967 написав:Anadonta
Portmone берет 50 гривен комиссию только за комуналку, а если другие платежи - там тоже комиссия. Или речь о чем-то другом ?
Да, берет. Если будете платить по 4 адресам абонплата в Portmone действительно составит 50 грн. Но кешбек по New Card перекрывает эти расходы в 10 и более раз. Так почему бы в таком случае не заплатить абонплату? Ведь получается намного выгоднее, чем платить "коммуналку", используя другие каналы, пусть даже и без каких-либо комиссий.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:23
Anadonta написав: vadim1967 написав:Anadonta
Portmone берет 50 гривен комиссию только за комуналку, а если другие платежи - там тоже комиссия. Или речь о чем-то другом ?
Да, берет. Если будете платить по 4 адресам абонплата в Portmone действительно составит 50 грн. Но кешбек по New Card перекрывает эти расходы в 10 и более раз. Так почему бы в таком случае не заплатить абонплату? Ведь получается намного выгоднее, чем платить "коммуналку", используя другие каналы, пусть даже и без каких-либо комиссий.
Мне более интересует ,будет ли перевод действующих пакетов , так как в вайбер про понижения ставки по Универсальному вкладу приходит оперативно,да и СЕП безоплатный в надежном банке это бесспорно +
никому не верю
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Додано: Суб 18 лип, 2020 10:08
sens написав:
да и СЕП безоплатный в надежном банке это бесспорно +
враховуючи останні віяння від НБУ (система СЕП 23 на 7 + змінний тариф на транзакції) сіє є під великим питанням
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