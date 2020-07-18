Додано: Суб 18 лип, 2020 19:34

Shaman

New Card от Укрсиббанка - посмотрел информацию на сайте, официально-Cash-back підключається на 12 місяців

Что будет через 12 месяцев ?

Однажды по серьезному столкнулся с этим банком, когда пришлось забирать депозит. Провел в отделении 2 рабочих дня. И при этом отделение было третьим по счету. В первом просто сказали, что возврат депозита только через центральное отделение, поехал в центральное - там сказали, что это недели 2-3 и только в третьем отделении отдали за два дня. Депозит с истекшим сроком, то есть не досрочный.



Для сравнения, в Приватбанке забрал депозит то ли за 3, то ли за 5 минут, точно не помню. Аваль - минут 15, ОТП банк - зарегистрировал заяву, на следующий день за 15 минут.

В общем Укрсиб - с моей точки зрения, мутноватый банк. Брать у них карту, чтобы получить кеш-бек, а потом тебе через год скажут, что ты должен за обслуживание карты на год вперед ? Нет! Не надо.



По поводу Привата.

Имею счет в этом банке очень давно, ну очень. Банк приятно прогрессирует, развивается и понятное дело, что для прогресса и развития нужны деньги. Они их берут с плательщиков и с получателей, что, как мне кажется, неправильно. Наверное должен платить кто-то один и этот один - получатель. Так правильно. Так есть во всем мире. Хотя у Приватбанка реализация интернет-банкинга одна из лучших, а может и самая лучшая в Украине. Но у меня за год почти 35 тысяч гривен за банковские комиссии, не только по комуналке, есть ещё платежи в бюджет, госпошлины и т.п. Значительная часть этой комиссии идет через Приватбанк и хочется хотя бы за что-то чтобы платил получатель денег, а не плательщик.

Поэтому ищу альтернативу.