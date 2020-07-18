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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:17
vadim1967 написав:Anadonta
Portmone берет 50 гривен комиссию только за комуналку, а если другие платежи - там тоже комиссия. Или речь о чем-то другом ?
Да, берет. Если будете платить по 4 адресам абонплата в Portmone действительно составит 50 грн. Но кешбек по New Card перекрывает эти расходы в 10 и более раз. Так почему бы в таком случае не заплатить абонплату? Ведь получается намного выгоднее, чем платить "коммуналку", используя другие каналы, пусть даже и без каких-либо комиссий.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:23
Anadonta написав: vadim1967 написав:Anadonta
Portmone берет 50 гривен комиссию только за комуналку, а если другие платежи - там тоже комиссия. Или речь о чем-то другом ?
Да, берет. Если будете платить по 4 адресам абонплата в Portmone действительно составит 50 грн. Но кешбек по New Card перекрывает эти расходы в 10 и более раз. Так почему бы в таком случае не заплатить абонплату? Ведь получается намного выгоднее, чем платить "коммуналку", используя другие каналы, пусть даже и без каких-либо комиссий.
Мне более интересует ,будет ли перевод действующих пакетов , так как в вайбер про понижения ставки по Универсальному вкладу приходит оперативно,да и СЕП безоплатный в надежном банке это бесспорно +
никому не верю
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Додано: Суб 18 лип, 2020 10:08
sens написав:
да и СЕП безоплатный в надежном банке это бесспорно +
враховуючи останні віяння від НБУ (система СЕП 23 на 7 + змінний тариф на транзакції) сіє є під великим питанням
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Додано: Суб 18 лип, 2020 12:51
vadim1967 написав:ukrprom2014
А что случилось с депозитными банкоматами ?
Я вот думаю открыть карту Аваля для оплаты коммуналки, поскольку раньше платил через Ощад, а они много отделений закрыли, а в работающих отделениях либо не войти, либо терминал для пополнения не работает, а на пополнение через карту другого банка большие нюансы.
то есть для аваля схема - внес деньги через депозитный банкомат и заплатил комуналку через интернет - банкинг - не рабочая ? У меня много коммуналки, поскольку за всех родственников плачу - 4 квартиры 30-40 платежей в месяц, хочется как-то процесс оптимизировать.
чем Вас приват не устраивает?
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Додано: Суб 18 лип, 2020 19:34
Shaman
New Card от Укрсиббанка - посмотрел информацию на сайте, официально-Cash-back підключається на 12 місяців
Что будет через 12 месяцев ?
Однажды по серьезному столкнулся с этим банком, когда пришлось забирать депозит. Провел в отделении 2 рабочих дня. И при этом отделение было третьим по счету. В первом просто сказали, что возврат депозита только через центральное отделение, поехал в центральное - там сказали, что это недели 2-3 и только в третьем отделении отдали за два дня. Депозит с истекшим сроком, то есть не досрочный.
Для сравнения, в Приватбанке забрал депозит то ли за 3, то ли за 5 минут, точно не помню. Аваль - минут 15, ОТП банк - зарегистрировал заяву, на следующий день за 15 минут.
В общем Укрсиб - с моей точки зрения, мутноватый банк. Брать у них карту, чтобы получить кеш-бек, а потом тебе через год скажут, что ты должен за обслуживание карты на год вперед ? Нет! Не надо.
По поводу Привата.
Имею счет в этом банке очень давно, ну очень. Банк приятно прогрессирует, развивается и понятное дело, что для прогресса и развития нужны деньги. Они их берут с плательщиков и с получателей, что, как мне кажется, неправильно. Наверное должен платить кто-то один и этот один - получатель. Так правильно. Так есть во всем мире. Хотя у Приватбанка реализация интернет-банкинга одна из лучших, а может и самая лучшая в Украине. Но у меня за год почти 35 тысяч гривен за банковские комиссии, не только по комуналке, есть ещё платежи в бюджет, госпошлины и т.п. Значительная часть этой комиссии идет через Приватбанк и хочется хотя бы за что-то чтобы платил получатель денег, а не плательщик.
Поэтому ищу альтернативу.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 20:56
vadim1967 написав:
Но у меня за год почти 35 тысяч гривен за банковские комиссии, не только по комуналке, есть ещё платежи в бюджет, госпошлины и т.п. Значительная часть этой комиссии идет через Приватбанк и хочется хотя бы за что-то чтобы платил получатель денег, а не плательщик.
Я еще понимаю, если вы заплатили 35 тысяч грн. процентов за пользование кредитом, но зачем столько тратить на комиссии?
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Додано: Суб 18 лип, 2020 22:05
Bosstone
Оплата налога - 15-20 гривен комиссии за платеж, оплата госпошлины - 3 гривны за платеж (и это немного, в кассе банка 25 гривен и иногда приходится платить в кассе), а таких платежей бывает по 5-7 в день, покупка каких-то товаров/расходников у предпринимателей - как правило, оплата идет на карту Приватбанка для выплат, а это значит 0,5% комиссия - ну и дальше можно продолжать. К сожалению, система так сложилась, что даже крупные организации возлагают свои расходы на нас с Вами, на плательщиков. Государственный банк зарабатывает на уплате государственных налогов. Странно, правда ?
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Додано: Суб 18 лип, 2020 22:17
vadim1967 написав:Bosstone
Оплата налога - 15-20 гривен комиссии за платеж, оплата госпошлины - 3 гривны за платеж (и это немного, в кассе банка 25 гривен и иногда приходится платить в кассе), а таких платежей бывает по 5-7 в день, покупка каких-то товаров/расходников у предпринимателей - как правило, оплата идет на карту Приватбанка для выплат, а это значит 0,5% комиссия - ну и дальше можно продолжать. К сожалению, система так сложилась, что даже крупные организации возлагают свои расходы на нас с Вами, на плательщиков. Государственный банк зарабатывает на уплате государственных налогов. Странно, правда ?
Где такие комиссии? В правильных банках отправитель-физлицо уже давно ничего не платит не только за межбанк, но и за карточные переводы.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 22:27
Bosstone Это Приватбанк
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Додано: Суб 18 лип, 2020 22:41
vadim1967
Ну вам же нравилось кормить этот лучший г***банк? Благодаря таким, как вы, он живёт и процветает. А больше тут никто примату столько комиссий не платит. Когда есть множество альтернатив.
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