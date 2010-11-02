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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 700701702703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 648
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 648
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:49

Vorlon Альтернатив как раз немного.
Зайдите на https://check.gov.ua/ и Вы увидите, что электронную квитанцию можно пробить только по четырем банкам, один из которых Приват, а при оплате в других банках нужно идти стоять очередь в кассу, платить 25-30 гривен комиссию за один платеж, чтобы получить официальную кассовую квитанцию, которую у Вас примут в госучреждении. А электронные квитанции из интернет-банкинга принимают только по четырем банкам, да и то не в любом учреждении, есть некоторые кто до сих берет только кассовую квитанцию.
vadim1967
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:19

Re: Райффайзен Банк Аваль

  vadim1967 написав:А электронные квитанции из интернет-банкинга принимают только по четырем банкам, да и то не в любом учреждении, есть некоторые кто до сих берет только кассовую квитанцию.

Когда внедряли сервис проверки квитанций, призывали сообщать через https://ukc.gov.ua/, если госорган требует платные бумажные квитанции вместо бесплатных электронных.

В мобильном приложении Монобанка и А-банке бюджетные платежи проводят без комиссии.
В мобильном приложении Востока не нашел шаблона по бюджетным платежам для Киева.
Bosstone
 
Повідомлень: 1569
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  #<1 ... 700701702703
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