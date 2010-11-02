Vorlon Альтернатив как раз немного. Зайдите на https://check.gov.ua/ и Вы увидите, что электронную квитанцию можно пробить только по четырем банкам, один из которых Приват, а при оплате в других банках нужно идти стоять очередь в кассу, платить 25-30 гривен комиссию за один платеж, чтобы получить официальную кассовую квитанцию, которую у Вас примут в госучреждении. А электронные квитанции из интернет-банкинга принимают только по четырем банкам, да и то не в любом учреждении, есть некоторые кто до сих берет только кассовую квитанцию.