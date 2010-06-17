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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 700701702703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 648
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 648
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:49

Vorlon Альтернатив как раз немного.
Зайдите на https://check.gov.ua/ и Вы увидите, что электронную квитанцию можно пробить только по четырем банкам, один из которых Приват, а при оплате в других банках нужно идти стоять очередь в кассу, платить 25-30 гривен комиссию за один платеж, чтобы получить официальную кассовую квитанцию, которую у Вас примут в госучреждении. А электронные квитанции из интернет-банкинга принимают только по четырем банкам, да и то не в любом учреждении, есть некоторые кто до сих берет только кассовую квитанцию.
vadim1967
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:19

Re: Райффайзен Банк Аваль

  vadim1967 написав:А электронные квитанции из интернет-банкинга принимают только по четырем банкам, да и то не в любом учреждении, есть некоторые кто до сих берет только кассовую квитанцию.

Когда внедряли сервис проверки квитанций, призывали сообщать через https://ukc.gov.ua/, если госорган требует платные бумажные квитанции вместо бесплатных электронных.

В мобильном приложении Монобанка и А-банке бюджетные платежи проводят без комиссии.
В мобильном приложении Востока не нашел шаблона по бюджетным платежам для Киева.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 00:19

Bosstone Судя по всему нужно будет переходить на Монобанк как только они запустят версию для ФОП.
vadim1967
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 08:34

vadim1967
На мой взгляд, трансформировать любой давний негативный опыт в полное табу на дальнейшие отношения, не совсем верно. Ваша история с возвратом депозита явно относится к какому-то "доисторическому" периоду - сейчас все нормальные банки возвращают депозиты на карту в день окончания. Да и Укрсиб никогда не был банком для хранения и приумножения средств - ставки всегда ниже рыночных...
Правильный принцип отношений с банком какой? Есть выгодный для клиента продукт - пользуемся, нет - проходим мимо. Даже если выгода всего на год - не страшно, к моменту окончания всегда появляется альтернатива.
Уверен, продвинутые обитатели этого форума вас не поймут. Они привыкли зарабатывать на банках (во многом благодаря форуму), но никак не наоборот.
Потратить 35 тыс. на комиссии - это сильно! При том, что в реале вы могли не потратить ничего (во многих банках и в том же Укрсибе СЭП бесплатный), а ещё и заработать за год как минимум 6 - 12 тыс. грн. Итого ваш отрицательный баланс взаимоотношений с банковской системой примерно 45 тыс. грн. в год. Немалая сумма! У меня немного поменьше, но только с "+" (правда, в эту сумму, помимо разных бонусов и кешбеков, включена и плата по остаткам на текущих счетах, но она весьма незначительна). И это я ещё далеко не самый продвинутый...
Востаннє редагувалось Anadonta в Нед 19 лип, 2020 08:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 08:56

  vadim1967 написав:Bosstone Судя по всему нужно будет переходить на Монобанк как только они запустят версию для ФОП.


Многие согласятся, что давно прошли те времена, когда Монобанк был клиентоориентированным банком. Сейчас он интересен разве что хорошей ставкой по остаткам на текущем счету. У меня их карта лежала почти 2 года, т. к. всегда была более выгодная альтернатива. И только сейчас, когда почти все банки привязали размер платы по остаткам на счетах к учётной ставке НБУ, перевел сюда часть средств.
Anadonta
 
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