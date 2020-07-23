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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лип, 2020 22:49
Vorlon Альтернатив как раз немного.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 23:19
Re: Райффайзен Банк Аваль
Когда внедряли сервис проверки квитанций, призывали сообщать через
В мобильном приложении Монобанка и А-банке бюджетные платежи проводят без комиссии.
В мобильном приложении Востока не нашел шаблона по бюджетным платежам для Киева.
Додано: Нед 19 лип, 2020 00:19
Bosstone Судя по всему нужно будет переходить на Монобанк как только они запустят версию для ФОП.
Додано: Нед 19 лип, 2020 08:34
vadim1967
На мой взгляд, трансформировать любой давний негативный опыт в полное табу на дальнейшие отношения, не совсем верно. Ваша история с возвратом депозита явно относится к какому-то "доисторическому" периоду - сейчас все нормальные банки возвращают депозиты на карту в день окончания. Да и Укрсиб никогда не был банком для хранения и приумножения средств - ставки всегда ниже рыночных...
Правильный принцип отношений с банком какой? Есть выгодный для клиента продукт - пользуемся, нет - проходим мимо. Даже если выгода всего на год - не страшно, к моменту окончания всегда появляется альтернатива.
Уверен, продвинутые обитатели этого форума вас не поймут. Они привыкли зарабатывать на банках (во многом благодаря форуму), но никак не наоборот.
Потратить 35 тыс. на комиссии - это сильно! При том, что в реале вы могли не потратить ничего (во многих банках и в том же Укрсибе СЭП бесплатный), а ещё и заработать за год как минимум 6 - 12 тыс. грн. Итого ваш отрицательный баланс взаимоотношений с банковской системой примерно 45 тыс. грн. в год. Немалая сумма! У меня немного поменьше, но только с "+" (правда, в эту сумму, помимо разных бонусов и кешбеков, включена и плата по остаткам на текущих счетах, но она весьма незначительна). И это я ещё далеко не самый продвинутый...
Востаннє редагувалось Anadonta в Нед 19 лип, 2020 08:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 лип, 2020 08:56
Многие согласятся, что давно прошли те времена, когда Монобанк был клиентоориентированным банком. Сейчас он интересен разве что хорошей ставкой по остаткам на текущем счету. У меня их карта лежала почти 2 года, т. к. всегда была более выгодная альтернатива. И только сейчас, когда почти все банки привязали размер платы по остаткам на счетах к учётной ставке НБУ, перевел сюда часть средств.
Додано: Чет 23 лип, 2020 16:09
По новым картам с 3 августа запускается программа кэшбеков "Ще" с 0,5% за каждую операцию и до 20% в предлагаемых категориях в зависимости от трат в прошлых периодах. Говорят, что если, к примеру, авто нет, то эта категория предлагаться не будет.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:48
Зря. Авто может быть в семье, например. Или можно ездить "по техпаспорту". Или пользоваться служебным-корпоративным авто
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:15
Вкладчик1234
Я так понял, что они сначала должны увидеть траты в этой категории, а потом начнут предлагать. Мне так объясняли...
Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:28
Ну если так - тогда ладно
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:53
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