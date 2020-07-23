Додано: Нед 19 лип, 2020 08:34

vadim1967

На мой взгляд, трансформировать любой давний негативный опыт в полное табу на дальнейшие отношения, не совсем верно. Ваша история с возвратом депозита явно относится к какому-то "доисторическому" периоду - сейчас все нормальные банки возвращают депозиты на карту в день окончания. Да и Укрсиб никогда не был банком для хранения и приумножения средств - ставки всегда ниже рыночных...

Правильный принцип отношений с банком какой? Есть выгодный для клиента продукт - пользуемся, нет - проходим мимо. Даже если выгода всего на год - не страшно, к моменту окончания всегда появляется альтернатива.

Уверен, продвинутые обитатели этого форума вас не поймут. Они привыкли зарабатывать на банках (во многом благодаря форуму), но никак не наоборот.

Потратить 35 тыс. на комиссии - это сильно! При том, что в реале вы могли не потратить ничего (во многих банках и в том же Укрсибе СЭП бесплатный), а ещё и заработать за год как минимум 6 - 12 тыс. грн. Итого ваш отрицательный баланс взаимоотношений с банковской системой примерно 45 тыс. грн. в год. Немалая сумма! У меня немного поменьше, но только с "+" (правда, в эту сумму, помимо разных бонусов и кешбеков, включена и плата по остаткам на текущих счетах, но она весьма незначительна). И это я ещё далеко не самый продвинутый...