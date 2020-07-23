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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:16
...а потом начнут предлагать... другие категории, чтобы не кормить мафию заправщиков на окко
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WachtAmRhein
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