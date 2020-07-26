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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:16
...а потом начнут предлагать... другие категории, чтобы не кормить мафию заправщиков на окко
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:07
6 місяців Преміального сервісу безкоштовно
До цієї п'ятниці (!!!) 31.07.2020 р. кожен*, хто відкриє картку VISA Signature в Райффайзен Банку Аваль (пакет Prestige), гарантовано отримає:
1. безкоштовне обслуговування до кінця 2020 року;
2. безкоштовний страховий поліс (медичне страхування для виїжджаючих за кордон): всі країни світу, ліміт 50000 EUR, будь-які 60 днів протягом 365 діб, включена опція "Спорт" (крім професійного спорту).
Щоб скористатися пропозицією, слід заповнити заявку за посиланням:
Детальні умови:
* пропозиція діє лише за умови рекомендації діючого клієнта.
Подробиці – у ЛС (приватні повідомлення).
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
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