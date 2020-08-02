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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 701702703704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 648
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 648
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:16

...а потом начнут предлагать... другие категории, чтобы не кормить мафию заправщиков на окко
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:07

6 місяців Преміального сервісу безкоштовно

До цієї п'ятниці (!!!) 31.07.2020 р. кожен*, хто відкриє картку VISA Signature в Райффайзен Банку Аваль (пакет Prestige), гарантовано отримає:
1. безкоштовне обслуговування до кінця 2020 року;
2. безкоштовний страховий поліс (медичне страхування для виїжджаючих за кордон): всі країни світу, ліміт 50000 EUR, будь-які 60 днів протягом 365 діб, включена опція "Спорт" (крім професійного спорту).

Щоб скористатися пропозицією, слід заповнити заявку за посиланням: https://www.aval.ua/premium/order/362

Детальні умови: https://www.aval.ua/news/podaruyte-sobi-ta-svom-druzyam-6-misyaciv-premialnogo-servisu-vid-raif-1133

* пропозиція діє лише за умови рекомендації діючого клієнта.
Подробиці – у ЛС (приватні повідомлення).
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
zhestokiy_kachok
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:14

Re: Райффайзен Банк Аваль

  zhestokiy_kachok написав:пропозиція діє лише за умови рекомендації діючого клієнта.

В якій ціні Ваш моб. номер?
Валя Вас спокушає?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 22:43

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Квесторе_поверніться написав:В якій ціні Ваш моб. номер?


Дам рекомендацію (запрошення) безкоштовно :-)
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
zhestokiy_kachok
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 22:49

  zhestokiy_kachok написав:
  Квесторе_поверніться написав:В якій ціні Ваш моб. номер?


Дам рекомендацію (запрошення) безкоштовно :-)

Вы понимаете, шо должны дать свой финномер имяреку?!
Ну своему другу-товарищу еще мона как-то согласиться
Но вот совершенно постороннему челу, вот просто за шаровую абонку на полгода?
Нее, я не согласен.
Мона попробовать и сменить потом финномер, но эт геморно у Вали :(
А если он привязан еще на 15..20 ИБ, то чот вааще не охота заморачиваться :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 05:42

  clientage написав:
  zhestokiy_kachok написав:
  Квесторе_поверніться написав:В якій ціні Ваш моб. номер?


Дам рекомендацію (запрошення) безкоштовно :-)

Вы понимаете, шо должны дать свой финномер имяреку?!
Ну своему другу-товарищу еще мона как-то согласиться
Но вот совершенно постороннему челу, вот просто за шаровую абонку на полгода?
Нее, я не согласен.
Мона попробовать и сменить потом финномер, но эт геморно у Вали :(
А если он привязан еще на 15..20 ИБ, то чот вааще не охота заморачиваться :(
Добавлю,имея номер и знакомых в Привате-клиент становится знаменитым,Вы знаете его ФИО,к.д.,ну и номер его универсальной в приватбанке. Так что сетевой маркетинг тут не проходит
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:29

sens
Пытаюсь :)
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
zhestokiy_kachok
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 07:00

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Vorlon написав:По новым картам с 3 августа запускается программа кэшбеков "Ще" с 0,5% за каждую операцию и до 20% в предлагаемых категориях в зависимости от трат в прошлых периодах...
Это оно?

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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 07:21

  MASolomko написав:
  Vorlon написав:По новым картам с 3 августа запускается программа кэшбеков "Ще" с 0,5% за каждую операцию и до 20% в предлагаемых категориях в зависимости от трат в прошлых периодах...
Это оно?

Райфкартка+ Visa Gold
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Ага, сегодня ночью я так понимаю повесили страничку :)
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