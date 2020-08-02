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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:16
...а потом начнут предлагать... другие категории, чтобы не кормить мафию заправщиков на окко
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:07
6 місяців Преміального сервісу безкоштовно
До цієї п'ятниці (!!!) 31.07.2020 р. кожен*, хто відкриє картку VISA Signature в Райффайзен Банку Аваль (пакет Prestige), гарантовано отримає:
1. безкоштовне обслуговування до кінця 2020 року;
2. безкоштовний страховий поліс (медичне страхування для виїжджаючих за кордон): всі країни світу, ліміт 50000 EUR, будь-які 60 днів протягом 365 діб, включена опція "Спорт" (крім професійного спорту).
Щоб скористатися пропозицією, слід заповнити заявку за посиланням:
Детальні умови:
* пропозиція діє лише за умови рекомендації діючого клієнта.
Подробиці – у ЛС (приватні повідомлення).
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:14
Re: Райффайзен Банк Аваль
В якій ціні Ваш моб. номер?
Валя Вас спокушає?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 лип, 2020 22:43
Re: Райффайзен Банк Аваль
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
Додано: Пон 27 лип, 2020 22:49
Вы понимаете, шо должны дать свой финномер имяреку?!
Ну своему другу-товарищу еще мона как-то согласиться
Но вот совершенно постороннему челу, вот просто за шаровую абонку на полгода?
Нее, я не согласен.
Мона попробовать и сменить потом финномер, но эт геморно у Вали
А если он привязан еще на 15..20 ИБ, то чот вааще не охота заморачиваться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 28 лип, 2020 05:42
Добавлю,имея номер и знакомых в Привате-клиент становится знаменитым,Вы знаете его ФИО,к.д.,ну и номер его универсальной в приватбанке. Так что сетевой маркетинг тут не проходит
никому не верю
Додано: Вів 28 лип, 2020 19:29
sens
Пытаюсь
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
Додано: Пон 03 сер, 2020 07:00
Re: Райффайзен Банк Аваль
Это оно?
Райфкартка+ Visa Gold
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 03 сер, 2020 07:21
Ага, сегодня ночью я так понимаю повесили страничку
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