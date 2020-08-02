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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:06
vasyatko, ну так треба, щоб обидва банки підтримували інновації
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MASolomko
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:07
Заказал себе зарплатную Райфкартку+. Посмотрим, что за зверь vasyatko
А Райф где-то анонсировал, что он будет отправлять и принимать платежи в режиме 23/7?
Вот Альфа анонсировала!
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Vorlon
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:10
vasyatko написав:
"Ви не просили, а я зробив".
У зв'язку з переходом у п'ятницю СЕП НБУ в режим 7x23x365 я протестував напрямок Аваль-Приват. Гроші відправлені з Авалю у вихідні дійшли до Привата тільки в понеділок.
Начебто СЕП у режимі 23 х 7 починає працювати тільки сьогодні. Можна буде тестувати сьогодні ввечері та на наступних вихідних.
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Anadonta
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:17
Аваль нічого не казав, тому я і написав "не просили"
.
СЕП працює датою "03 серпня" з вечора п'ятниці. Перші платежі в банку, що не працює в 23x7, я отримав сьогодні від Привату, вони були відправлені о 1-й годині ночі суботи. Тому думаю, що в моєму тесті поки що не підтримує режим 23x7 саме баба Валя.
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vasyatko
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:32
Vorlon написав:
Вот Альфа анонсировала!
Підтверджую, бачу купу платежів за вихідні саме від Альфи, схоже сплутав їх з Приватом, від якого перші платежі пішли сьогодні з 6 ранку. Окрім Альфи ніхто у вихідні схоже не працював.
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vasyatko
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:54
vasyatko написав:
"Ви не просили, а я зробив".
У зв'язку з переходом у п'ятницю СЕП НБУ в режим 7x23x365 я протестував напрямок Аваль-Приват. Гроші відправлені з Авалю у вихідні дійшли до Привата тільки в понеділок.
СЕП 23/7 заработал с 03.08, так что тестите на следующих выходных
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iamdimon
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Додано: Пон 03 сер, 2020 13:18
iamdimon написав:
СЕП 23/7 заработал с 03.08, так что тестите на следующих выходных
Дякую, ще раз переглянув, що і від кого я власне отримав. Та ще раз перечитав, що ж саме писав НБУ, який хоч і відкрив день 03.08 ще у липні, але приймати платежі почав тільки сьогодні з 1-ої години ночі.
Мій тест дійсно був передчасний.
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