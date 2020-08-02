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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:06
Re: Райффайзен Банк Аваль
vasyatko, ну так треба, щоб обидва банки підтримували інновації
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:07
Заказал себе зарплатную Райфкартку+. Посмотрим, что за зверь
vasyatko
А Райф где-то анонсировал, что он будет отправлять и принимать платежи в режиме 23/7?
Вот Альфа анонсировала!
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:10
Начебто СЕП у режимі 23 х 7 починає працювати тільки сьогодні. Можна буде тестувати сьогодні ввечері та на наступних вихідних.
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:17
Re: Райффайзен Банк Аваль
Аваль нічого не казав, тому я і написав "не просили" .
СЕП працює датою "03 серпня" з вечора п'ятниці. Перші платежі в банку, що не працює в 23x7, я отримав сьогодні від Привату, вони були відправлені о 1-й годині ночі суботи. Тому думаю, що в моєму тесті поки що не підтримує режим 23x7 саме баба Валя.
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:32
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:54
Додано: Пон 03 сер, 2020 13:18
Дякую, ще раз переглянув, що і від кого я власне отримав. Та ще раз перечитав, що ж саме писав НБУ, який хоч і відкрив день 03.08 ще у липні, але приймати платежі почав тільки сьогодні з 1-ої години ночі.
Мій тест дійсно був передчасний.
Додано: Пон 03 сер, 2020 14:08
як вам ідея - завести таблицю (онлайн?) по банках де будуть останні фактичні дані по тестах СЕП2.0
по аналогії як колега зробив і вже довший час підтримує онлайн обміни банків (
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 03 сер, 2020 14:32
greenozon
Те, що зараз запущене, називається НБУ "СЕП 3.3", яке прийшло на зміну "СЕП 3.2".
Нас чекає десь в 2022-му "СЕП 4.0" з імплементацією стандарту ISO 20022 (про який 99% українських банків нічого не знають і знати не хочуть).
Щодо пропозиції мені вести якусь статистику, зараз у мене відносно невеликий обсяг даних дня неї, тому вона буде необ'єктивна (ну і насамперед буде отримана на підставі даних банку, що не планує режиму 23*7).
Додано: Пон 03 сер, 2020 19:56
Райффайзен Банк Аваль одним из первых банков Украины предоставляет возможность своим клиентам с 3 августа осуществлять все межбанковские расчеты, которые проходят через систему электронных платежей НБУ (СЭП НБУ), в расширенном режиме.
Эта возможность доступна всем клиентам Райффайзен Банка Аваль – и частным лицам, и предпринимателям, и крупным корпорациям, осуществляющим электронные платежи, и не требует каких-либо дополнительных действий с их стороны.
Таким образом электронные платежи со счета в Райффайзен Банке Аваль на любой другой счет в нашем или другом банке будут обрабатываться как в рабочие, так и в выходные и праздничные дни в расширенном режиме.
Исключением из этого режима будут переводы на денежных носителях. Поэтому советуем нашим клиентам активно пользоваться возможностями осуществления платежей в расширенном режиме через интернет-банкинг:
— для частных клиентов – Raiffeisen Online;
— для клиентов корпоративного, малого и среднего бизнеса – Raiffeisen Business Online.
Поскольку внедрение банками режима 23/7 добровольная опция, фактическое зачисление средств на счета других банков будет зависеть от времени начала и завершения работы в СЭП банком-получателем.
В случае перечисления средств из другого банка-участника режима 23/7 – зачисление средств на счета в Райффайзен Банке Аваль будет проводиться в расширенном режиме не только в рабочие, но и на протяжении выходных/праздничных дней.
Пользуйтесь дополнительной возможностью свободно распоряжаться средствами в расширенном режиме!
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