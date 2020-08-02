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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 703704705706

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 649
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 649
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:02

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Vorlon написав:в расширенном режиме

А регламент начисления %% по Универсальному депо на поступившую сумму тож работает теперь в режиме 23/7? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 703704705706
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