А регламент начисления %% по Универсальному депо на поступившую сумму тож работает теперь в режиме 23/7?
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Додано: Пон 03 сер, 2020 20:02
Re: Райффайзен Банк Аваль
А регламент начисления %% по Универсальному депо на поступившую сумму тож работает теперь в режиме 23/7?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 сер, 2020 22:40
такое что-то - обратной дороги не будет
1. За сколько дней делают карту?
2. Тема кешбеков не раскрыта еще?
3. Хоть бы какие-то ништяки дали для зарплатных, пенсионных...
4. Пуш сообщения обещают по операциям - это у них ВИП-привилегия? А то мне пока на голубую карту подключить не удалось. Все жду этого покращення...
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