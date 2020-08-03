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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 703704705706

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 649
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 649
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:02

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Vorlon написав:в расширенном режиме

А регламент начисления %% по Универсальному депо на поступившую сумму тож работает теперь в режиме 23/7? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:40

  Vorlon написав:Заказал себе зарплатную Райфкартку+. Посмотрим, что за зверь :)
такое что-то - обратной дороги не будет :)
1. За сколько дней делают карту?
2. Тема кешбеков не раскрыта еще?
3. Хоть бы какие-то ништяки дали для зарплатных, пенсионных...
4. Пуш сообщения обещают по операциям - это у них ВИП-привилегия? А то мне пока на голубую карту подключить не удалось. Все жду этого покращення...
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:55

  Ромасик написав:такое что-то - обратной дороги не будет

Не на что возвращаться: у моего работодателя с банком новый зарплатный проект - до этого карт РБА не было (и у меня в том числе). И подписание договора с заказом карт как раз совпало с вводом их новых тарифов. Поэтому я мог выбрать или обычную Райфкарту (даётся всем по умолчанию) или Райфкарту + (подсуетился) :)

Что-то внятное позже смогу написать - когда получу в этом месяце. Когда точно - не знаю.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 23:16

Vorlon, оу, почитал тариф обычной - кажется, это для меня :lol: По крайней мере за бесплатно будут приходить смс о зарплате и/или пуш...

(почитал внимательнее тарифы) бред, ввели комиссию 3 грн за СЭП.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 00:02

Re: Райффайзен Банк Аваль

Шановне панство, а что тут с кредлимитами на карты для человека с улицы? Дают или как в Укрсибе - только после 100 лет ЗП и документов, одобренных УкрЭксимом ?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 00:29

cohan Человеку с улицы точно ничего не светит.
oleks1y
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