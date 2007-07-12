А регламент начисления %% по Универсальному депо на поступившую сумму тож работает теперь в режиме 23/7?
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Додано: Пон 03 сер, 2020 20:02
Re: Райффайзен Банк Аваль
А регламент начисления %% по Универсальному депо на поступившую сумму тож работает теперь в режиме 23/7?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 сер, 2020 22:40
такое что-то - обратной дороги не будет
1. За сколько дней делают карту?
2. Тема кешбеков не раскрыта еще?
3. Хоть бы какие-то ништяки дали для зарплатных, пенсионных...
4. Пуш сообщения обещают по операциям - это у них ВИП-привилегия? А то мне пока на голубую карту подключить не удалось. Все жду этого покращення...
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Додано: Пон 03 сер, 2020 22:55
Не на что возвращаться: у моего работодателя с банком новый зарплатный проект - до этого карт РБА не было (и у меня в том числе). И подписание договора с заказом карт как раз совпало с вводом их новых тарифов. Поэтому я мог выбрать или обычную Райфкарту (даётся всем по умолчанию) или Райфкарту + (подсуетился)
Что-то внятное позже смогу написать - когда получу в этом месяце. Когда точно - не знаю.
Додано: Пон 03 сер, 2020 23:16
Vorlon, оу, почитал тариф обычной - кажется, это для меня По крайней мере за бесплатно будут приходить смс о зарплате и/или пуш...
(почитал внимательнее тарифы) бред, ввели комиссию 3 грн за СЭП.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 00:02
Re: Райффайзен Банк Аваль
Шановне панство, а что тут с кредлимитами на карты для человека с улицы? Дают или как в Укрсибе - только после 100 лет ЗП и документов, одобренных УкрЭксимом ?
Додано: Вів 04 сер, 2020 04:57
Учора зайшов у відділення відкрити Райф+, менеджер здивувалась моїй поінформованості про новий продукт, сказала, що нові райфкарти відучора відкривають тільки зарплатникам, усім іншим почнуть відкривати з середини місяця. Запропонувала поки відкрити картку visa gold у пакеті Безтурботний, а потім перейти на райфкарту.
Незабаром виявилось, що обіцяний Безтурботний недоступний до підключення, менеджер відійшла розбиратись що ж робити зі мною. Коли повернулась, сказала, що добре, відкриємо вам райфкартку, показала умови Райфкартки та Райфкартки+, я обрав плюс, замовили картку, протягом п‘яти робочих днів забрати у відділенні
Додано: Вів 04 сер, 2020 07:11
Re: Райффайзен Банк Аваль
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:32
Зато звёздочку расшифровали:
Додано: Вів 04 сер, 2020 12:55
Я так понимаю что за карту с кэшбеком надо платить абонплату или держать 2к на счету?
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