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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:19
Adast
Абсолютно правильно понимаете. Но есть и третий вариант - делать покупки от 2000 грн.
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Vorlon
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