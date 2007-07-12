RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 704705706707

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 649
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 649
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:19

Adast
Абсолютно правильно понимаете. Но есть и третий вариант - делать покупки от 2000 грн. ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 8713
З нами з: 14.06.13
Подякував: 424 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 704705706707
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MASolomko, гуляйполе і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 54, 55, 56
zvir » Чет 12 лип, 2007 10:06
551 160896
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 13:07
Квесторе_поверніться
Юнекс Банк 1 ... 207, 208, 209
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2081 42503
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 12:56
Vorlon
Альфа-Банк 1 ... 8839, 8840, 8841
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88400 10374026
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 12:51
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19941)
04.08.2020 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.