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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:19
Adast
Абсолютно правильно понимаете. Но есть и третий вариант - делать покупки от 2000 грн.
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Vorlon
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Додано: Вів 04 сер, 2020 14:54
Цікаво з "Активний+" на "Райф+" можна перейти?
Та ще й без того щоб йти до відділення?
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vasyatko
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Додано: Вів 04 сер, 2020 15:01
vasyatko написав:
Цікаво з "Активний+" на "Райф+" можна перейти?
Та ще й без того щоб йти до відділення?
Наберите КЦ, думаю что есть, плюс 25.08 вроде автоматом переведут все частные карты на новые условия
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iamdimon
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omb
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