Adast
Абсолютно правильно понимаете. Но есть и третий вариант - делать покупки от 2000 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:19
Adast
Абсолютно правильно понимаете. Но есть и третий вариант - делать покупки от 2000 грн.
Додано: Вів 04 сер, 2020 14:54
Re: Райффайзен Банк Аваль
Цікаво з "Активний+" на "Райф+" можна перейти?
Та ще й без того щоб йти до відділення?
Додано: Вів 04 сер, 2020 15:01
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:27
Ради спортивного интереса смотрю старые зарплатные пакеты. Они что - все платные были?
Оптимальный - 11 грн.
Оптимальный плюс - условно-бесплатный...
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