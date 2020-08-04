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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 705706707708

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 649
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 649
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:52

  cohan написав:
  makor06 написав:зависит от категорий ), просто по 0,5% на все маловато будет, но вообще согласен, 2000 сделать легко даже за бенз-кафе вменяемый процент

ну дык если нет норм категорий то пополнить на 2000, если есть - вывести куда-то и тратить кредитные. чи ни проблема то.
makor06
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:16

Випуск та отримання картки на ім’я довірителя за довіреністю

Finanziere
Випуск та отримання картки на ім’я довірителя за довіреністю.
На даний момент часу це можливо у будь-якому банку України.
Вчора особисто перевірив в РБА.
Нижче опишу по крокам, що для цього потрібно.
1. Оформлюється нотаріально завірена довіреність. У тексті довіреності повинен бути пункт про те, що довіреній особі надається право: «від мого імені переоформляти депозитний та будь-які інші рахунки, та/або розпоряджатися як вже відкритими на моє ім’я рахунками, так і тими рахунками, що будуть відкриті на моє ім’я в майбутньому; від мого імені відкривати та/або переоформляти поточні, карткові, депозитні та будь-які інші рахунки, подавати від мого імені заяви, листи, банківські платіжні картки та ПІН-коди, розписуватися за мене».
2. На боці довіреної особи грають наступні нормативно-правові акти:
А) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» , стаття 14, пункт 14.12, абзацом третій;
Б) ПОСТАНОВА НБУ № 142 від 29.11.2019, там прописано наступне: Емітент має право передати електронний платіжний засіб, емітований на ім'я користувача, довіреній особі або представнику користувача. Представник користувача має право отримати електронний платіжний засіб за довіреністю, що видана користувачем та посвідчена в установленому законодавством порядку. У такому разі емітент не несе відповідальності за проведення операцій з використанням такого електронного платіжного засобу, виданого представнику за довіреністю. Використання електронного платіжного засобу за довіреністю не допускається, крім випадку емісії додаткового електронного платіжного засобу для довіреної особи».
Вуаля!
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  #<1 ... 705706707708
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