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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 705706707708

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 649
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 649
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:52

  cohan написав:
  makor06 написав:зависит от категорий ), просто по 0,5% на все маловато будет, но вообще согласен, 2000 сделать легко даже за бенз-кафе вменяемый процент

ну дык если нет норм категорий то пополнить на 2000, если есть - вывести куда-то и тратить кредитные. чи ни проблема то.
makor06
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:16

Випуск та отримання картки на ім’я довірителя за довіреністю

Finanziere
Випуск та отримання картки на ім’я довірителя за довіреністю.
На даний момент часу це можливо у будь-якому банку України.
Вчора особисто перевірив в РБА.
Нижче опишу по крокам, що для цього потрібно.
1. Оформлюється нотаріально завірена довіреність. У тексті довіреності повинен бути пункт про те, що довіреній особі надається право: «від мого імені переоформляти депозитний та будь-які інші рахунки, та/або розпоряджатися як вже відкритими на моє ім’я рахунками, так і тими рахунками, що будуть відкриті на моє ім’я в майбутньому; від мого імені відкривати та/або переоформляти поточні, карткові, депозитні та будь-які інші рахунки, подавати від мого імені заяви, листи, банківські платіжні картки та ПІН-коди, розписуватися за мене».
2. На боці довіреної особи грають наступні нормативно-правові акти:
А) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» , стаття 14, пункт 14.12, абзацом третій;
Б) ПОСТАНОВА НБУ № 142 від 29.11.2019, там прописано наступне: Емітент має право передати електронний платіжний засіб, емітований на ім'я користувача, довіреній особі або представнику користувача. Представник користувача має право отримати електронний платіжний засіб за довіреністю, що видана користувачем та посвідчена в установленому законодавством порядку. У такому разі емітент не несе відповідальності за проведення операцій з використанням такого електронного платіжного засобу, виданого представнику за довіреністю. Використання електронного платіжного засобу за довіреністю не допускається, крім випадку емісії додаткового електронного платіжного засобу для довіреної особи».
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:18

  Finanziere написав:Finanziere
Випуск та отримання картки на ім’я довірителя за довіреністю.
На даний момент часу це можливо у будь-якому банку України.
Вчора особисто перевірив в РБА.
Нижче опишу по крокам, що для цього потрібно.
1. Оформлюється нотаріально завірена довіреність. У тексті довіреності повинен бути пункт про те, що довіреній особі надається право: «від мого імені переоформляти депозитний та будь-які інші рахунки, та/або розпоряджатися як вже відкритими на моє ім’я рахунками, так і тими рахунками, що будуть відкриті на моє ім’я в майбутньому; від мого імені відкривати та/або переоформляти поточні, карткові, депозитні та будь-які інші рахунки, подавати від мого імені заяви, листи, банківські платіжні картки та ПІН-коди, розписуватися за мене».
2. На боці довіреної особи грають наступні нормативно-правові акти:
А) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» , стаття 14, пункт 14.12, абзацом третій;
Б) ПОСТАНОВА НБУ № 142 від 29.11.2019, там прописано наступне: Емітент має право передати електронний платіжний засіб, емітований на ім'я користувача, довіреній особі або представнику користувача. Представник користувача має право отримати електронний платіжний засіб за довіреністю, що видана користувачем та посвідчена в установленому законодавством порядку. У такому разі емітент не несе відповідальності за проведення операцій з використанням такого електронного платіжного засобу, виданого представнику за довіреністю. Використання електронного платіжного засобу за довіреністю не допускається, крім випадку емісії додаткового електронного платіжного засобу для довіреної особи».
Вуаля!

Дякую за інфо.
А як з пін кодом і активацією цієї картки на довірителя?
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:25

  Квесторе_поверніться написав:
  Finanziere написав:Finanziere
Випуск та отримання картки на ім’я довірителя за довіреністю.
На даний момент часу це можливо у будь-якому банку України.
Вчора особисто перевірив в РБА.
Нижче опишу по крокам, що для цього потрібно.
1. Оформлюється нотаріально завірена довіреність. У тексті довіреності повинен бути пункт про те, що довіреній особі надається право: «від мого імені переоформляти депозитний та будь-які інші рахунки, та/або розпоряджатися як вже відкритими на моє ім’я рахунками, так і тими рахунками, що будуть відкриті на моє ім’я в майбутньому; від мого імені відкривати та/або переоформляти поточні, карткові, депозитні та будь-які інші рахунки, подавати від мого імені заяви, листи, банківські платіжні картки та ПІН-коди, розписуватися за мене».
2. На боці довіреної особи грають наступні нормативно-правові акти:
А) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» , стаття 14, пункт 14.12, абзацом третій;
Б) ПОСТАНОВА НБУ № 142 від 29.11.2019, там прописано наступне: Емітент має право передати електронний платіжний засіб, емітований на ім'я користувача, довіреній особі або представнику користувача. Представник користувача має право отримати електронний платіжний засіб за довіреністю, що видана користувачем та посвідчена в установленому законодавством порядку. У такому разі емітент не несе відповідальності за проведення операцій з використанням такого електронного платіжного засобу, виданого представнику за довіреністю. Використання електронного платіжного засобу за довіреністю не допускається, крім випадку емісії додаткового електронного платіжного засобу для довіреної особи».
Вуаля!

Дякую за інфо.
А як з пін кодом і активацією цієї картки на довірителя?


Пин код при получении карты меняете в АТМ, карта активна сразу после смены пина
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:03

  Dimaa написав:Учора зайшов у відділення відкрити Райф+, менеджер здивувалась моїй поінформованості про новий продукт, сказала, що нові райфкарти відучора відкривають тільки зарплатникам, усім іншим почнуть відкривати з середини місяця. Запропонувала поки відкрити картку visa gold у пакеті Безтурботний, а потім перейти на райфкарту.

Незабаром виявилось, що обіцяний Безтурботний недоступний до підключення, менеджер відійшла розбиратись що ж робити зі мною. Коли повернулась, сказала, що добре, відкриємо вам райфкартку, показала умови Райфкартки та Райфкартки+, я обрав плюс, замовили картку, протягом п‘яти робочих днів забрати у відділенні

С улицы оформил мгновенную лимонку в тарифе плюс, правда в кабинете должна появится вроде только завтра.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:25

  Vorlon написав:
  Ромасик написав:А зарплатникам вообщем-то наливают многократные з/п.

Ну вот я почти стал зарплатником, но что-то не вижу стоящих кредиток... Я прав?

стоящих - это каких? нам сразу парили при оформлении зарплатных карт. Лимит вырос через несколько мес.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:29

  makor06 написав:
  cohan написав:
  makor06 написав:зависит от категорий ), просто по 0,5% на все маловато будет, но вообще согласен, 2000 сделать легко даже за бенз-кафе вменяемый процент

ну дык если нет норм категорий то пополнить на 2000, если есть - вывести куда-то и тратить кредитные. чи ни проблема то.

а зачем тратить кредитные, если не будет нормального кешбека. 2% от 2000 покроет 36 грн абонки.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:35

  Ромасик написав:а зачем тратить кредитные, если не будет нормального кешбека. 2% от 2000 покроет 36 грн абонки.

Какие кредитные - вы о чём? Райфкарта плюс - это чисто дебетная карта и в тарифах нет ни слова о возможности кредита.

  Ромасик написав:стоящих - это каких?

Чем-либо полезных - кэшбеком, например. Чтобы имело смысл ими платить. Других кредиток хватает. А здесь смотрю на сайте банка - их всего три и ничего интересного не вижу, но может плохо смотрю...

  Bosstone написав:С улицы оформил мгновенную лимонку в тарифе плюс

VISA Gold?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:55

  Vorlon написав:
  Ромасик написав:а зачем тратить кредитные, если не будет нормального кешбека. 2% от 2000 покроет 36 грн абонки.

Какие кредитные - вы о чём? Райфкарта плюс - это чисто дебетная карта и в тарифах нет ни слова о возможности кредита.
я тоже не понял о чем. но допустил, что у кого-то есть кредитная с этим кешбеком.
  Vorlon написав:
  Ромасик написав:стоящих - это каких?

Чем-либо полезных - кэшбеком, например. Чтобы имело смысл ими платить. Других кредиток хватает. А здесь смотрю на сайте банка - их всего три и ничего интересного не вижу, но может плохо смотрю...
100 дней есть у меня, раньше можно было поиграться, пока жлобус был жив. А теперь выведу в ноль и на полочку.
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Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
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