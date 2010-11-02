|
|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:16
Finanziere
Випуск та отримання картки на ім’я довірителя за довіреністю.
На даний момент часу це можливо у будь-якому банку України.
Вчора особисто перевірив в РБА.
Нижче опишу по крокам, що для цього потрібно.
1. Оформлюється нотаріально завірена довіреність. У тексті довіреності повинен бути пункт про те, що довіреній особі надається право: «від мого імені переоформляти депозитний та будь-які інші рахунки, та/або розпоряджатися як вже відкритими на моє ім’я рахунками, так і тими рахунками, що будуть відкриті на моє ім’я в майбутньому; від мого імені відкривати та/або переоформляти поточні, карткові, депозитні та будь-які інші рахунки, подавати від мого імені заяви, листи, банківські платіжні картки та ПІН-коди, розписуватися за мене».
2. На боці довіреної особи грають наступні нормативно-правові акти:
А) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» , стаття 14, пункт 14.12, абзацом третій;
Б) ПОСТАНОВА НБУ № 142 від 29.11.2019, там прописано наступне: Емітент має право передати електронний платіжний засіб, емітований на ім'я користувача, довіреній особі або представнику користувача. Представник користувача має право отримати електронний платіжний засіб за довіреністю, що видана користувачем та посвідчена в установленому законодавством порядку. У такому разі емітент не несе відповідальності за проведення операцій з використанням такого електронного платіжного засобу, виданого представнику за довіреністю. Використання електронного платіжного засобу за довіреністю не допускається, крім випадку емісії додаткового електронного платіжного засобу для довіреної особи».
Вуаля!
-
Finanziere
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 16.08.09
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 18:18
Finanziere написав:Finanziere Випуск та отримання картки на ім’я довірителя за довіреністю.На даний момент часу це можливо у будь-якому банку України.
Вчора особисто перевірив в РБА.
Нижче опишу по крокам, що для цього потрібно.
1. Оформлюється нотаріально завірена довіреність. У тексті довіреності повинен бути пункт про те, що довіреній особі надається право: «від мого імені переоформляти депозитний та будь-які інші рахунки, та/або розпоряджатися як вже відкритими на моє ім’я рахунками, так і тими рахунками, що будуть відкриті на моє ім’я в майбутньому; від мого імені відкривати та/або переоформляти поточні, карткові, депозитні та будь-які інші рахунки, подавати від мого імені заяви, листи, банківські платіжні картки та ПІН-коди, розписуватися за мене».
2. На боці довіреної особи грають наступні нормативно-правові акти:
А) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» , стаття 14, пункт 14.12, абзацом третій;
Б) ПОСТАНОВА НБУ № 142 від 29.11.2019, там прописано наступне: Емітент має право передати електронний платіжний засіб, емітований на ім'я користувача, довіреній особі або представнику користувача. Представник користувача має право отримати електронний платіжний засіб за довіреністю, що видана користувачем та посвідчена в установленому законодавством порядку. У такому разі емітент не несе відповідальності за проведення операцій з використанням такого електронного платіжного засобу, виданого представнику за довіреністю. Використання електронного платіжного засобу за довіреністю не допускається, крім випадку емісії додаткового електронного платіжного засобу для довіреної особи».
Вуаля!
Дякую за інфо.
А як з пін кодом і активацією цієї картки на довірителя?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34293
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1716 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 18:25
Квесторе_поверніться написав: Finanziere написав:Finanziere Випуск та отримання картки на ім’я довірителя за довіреністю.На даний момент часу це можливо у будь-якому банку України.
Вчора особисто перевірив в РБА.
Нижче опишу по крокам, що для цього потрібно.
1. Оформлюється нотаріально завірена довіреність. У тексті довіреності повинен бути пункт про те, що довіреній особі надається право: «від мого імені переоформляти депозитний та будь-які інші рахунки, та/або розпоряджатися як вже відкритими на моє ім’я рахунками, так і тими рахунками, що будуть відкриті на моє ім’я в майбутньому; від мого імені відкривати та/або переоформляти поточні, карткові, депозитні та будь-які інші рахунки, подавати від мого імені заяви, листи, банківські платіжні картки та ПІН-коди, розписуватися за мене».
2. На боці довіреної особи грають наступні нормативно-правові акти:
А) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» , стаття 14, пункт 14.12, абзацом третій;
Б) ПОСТАНОВА НБУ № 142 від 29.11.2019, там прописано наступне: Емітент має право передати електронний платіжний засіб, емітований на ім'я користувача, довіреній особі або представнику користувача. Представник користувача має право отримати електронний платіжний засіб за довіреністю, що видана користувачем та посвідчена в установленому законодавством порядку. У такому разі емітент не несе відповідальності за проведення операцій з використанням такого електронного платіжного засобу, виданого представнику за довіреністю. Використання електронного платіжного засобу за довіреністю не допускається, крім випадку емісії додаткового електронного платіжного засобу для довіреної особи».
Вуаля!
Дякую за інфо.
А як з пін кодом і активацією цієї картки на довірителя?
Пин код при получении карты меняете в АТМ, карта активна сразу после смены пина
-
iamdimon
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 01.04.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:03
Dimaa написав:
Учора зайшов у відділення відкрити Райф+, менеджер здивувалась моїй поінформованості про новий продукт, сказала, що нові райфкарти відучора відкривають тільки зарплатникам, усім іншим почнуть відкривати з середини місяця. Запропонувала поки відкрити картку visa gold у пакеті Безтурботний, а потім перейти на райфкарту.
Незабаром виявилось, що обіцяний Безтурботний недоступний до підключення, менеджер відійшла розбиратись що ж робити зі мною. Коли повернулась, сказала, що добре, відкриємо вам райфкартку, показала умови Райфкартки та Райфкартки+, я обрав плюс, замовили картку, протягом п‘яти робочих днів забрати у відділенні
С улицы оформил мгновенную лимонку в тарифе плюс, правда в кабинете должна появится вроде только завтра.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1615
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 21:25
Vorlon написав: Ромасик написав:
А зарплатникам вообщем-то наливают многократные з/п.
Ну вот я почти стал зарплатником, но что-то не вижу стоящих кредиток... Я прав?
стоящих - это каких? нам сразу парили при оформлении зарплатных карт. Лимит вырос через несколько мес.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1126
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 21:29
makor06 написав: cohan написав: makor06 написав:
зависит от категорий ), просто по 0,5% на все маловато будет, но вообще согласен, 2000 сделать легко даже за бенз-кафе вменяемый процент
ну дык если нет норм категорий то пополнить на 2000, если есть - вывести куда-то и тратить кредитные. чи ни проблема то.
а зачем тратить кредитные, если не будет нормального кешбека. 2% от 2000 покроет 36 грн абонки.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1126
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 21:35
Ромасик написав:
а зачем тратить кредитные, если не будет нормального кешбека. 2% от 2000 покроет 36 грн абонки.
Какие кредитные - вы о чём? Райфкарта плюс - это чисто дебетная карта и в тарифах нет ни слова о возможности кредита.
Ромасик написав:
стоящих - это каких?
Чем-либо полезных - кэшбеком, например. Чтобы имело смысл ими платить. Других кредиток хватает. А здесь смотрю на сайте банка - их всего три и ничего интересного не вижу, но может плохо смотрю...
Bosstone написав:
С улицы оформил мгновенную лимонку в тарифе плюс
VISA Gold?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8732
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 914 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 21:55
Vorlon написав: Ромасик написав:
а зачем тратить кредитные, если не будет нормального кешбека. 2% от 2000 покроет 36 грн абонки.
Какие кредитные - вы о чём? Райфкарта плюс - это чисто дебетная карта и в тарифах нет ни слова о возможности кредита.
я тоже не понял о чем. но допустил, что у кого-то есть кредитная с этим кешбеком.
Vorlon написав: Ромасик написав:
стоящих - это каких?
Чем-либо полезных - кэшбеком, например. Чтобы имело смысл ими платить. Других кредиток хватает. А здесь смотрю на сайте банка - их всего три и ничего интересного не вижу, но может плохо смотрю...
100 дней есть у меня, раньше можно было поиграться, пока жлобус был жив. А теперь выведу в ноль и на полочку.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1126
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 сер, 2020 07:27
iamdimon написав:
Пин код при получении карты меняете в АТМ, карта активна сразу после смены пина
Дякую.
А початковий пін який? Є стандартний?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34293
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1716 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|7031
|912793
|
|
|16810
|2336527
|
|
|88436
|10381973
|
|