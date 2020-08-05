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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 706707708709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 649
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 649
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 07:31

  Квесторе_поверніться написав:
  iamdimon написав:Пин код при получении карты меняете в АТМ, карта активна сразу после смены пина

Дякую.
А початковий пін який? Є стандартний?

Четыре нуля стандарт
iamdimon
 
Повідомлень: 109
З нами з: 01.04.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:32

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Vorlon написав:VISA Gold?

Visa Instant
Bosstone
 
Повідомлень: 1623
З нами з: 21.04.10
Подякував: 623 раз.
Подякували: 178 раз.
 
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  #<1 ... 706707708709
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