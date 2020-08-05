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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 07:31
Квесторе_поверніться написав: iamdimon написав:
Пин код при получении карты меняете в АТМ, карта активна сразу после смены пина
Дякую.
А початковий пін який? Є стандартний?
Четыре нуля стандарт
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Додано: Чет 06 сер, 2020 14:32
Vorlon написав:
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Чет 06 сер, 2020 14:33
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