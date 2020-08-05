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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 07:31
Квесторе_поверніться написав: iamdimon написав:
Пин код при получении карты меняете в АТМ, карта активна сразу после смены пина
Дякую.
А початковий пін який? Є стандартний?
Четыре нуля стандарт
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Додано: Чет 06 сер, 2020 14:32
Vorlon написав:
VISA Gold?
Visa Instant
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:35
Bosstone написав:
Visa Instant
Вопрос, будет ли в этом случае корректно работать "Ще"...
P.S. Мою карту обещают аж на 17 августа
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Vorlon
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:58
Vorlon написав: Bosstone написав:
Visa Instant
Вопрос, будет ли в этом случае корректно работать "Ще"...
P.S. Мою карту обещают аж на 17 августа
По Visa Fishka ще не работает 100%
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iamdimon
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:09
О том, что кобренд фишка не участвует, прямо указано в тарифах. А мгновенку в исключениях не вижу.
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Bosstone
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:28
Bosstone
Тогда чего вы не кидаете, что у вас там видно из кэшбечных предложений по этой программе?
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Vorlon
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:32
Vorlon написав:Bosstone
Тогда чего вы не кидаете, что у вас там видно из кэшбечных предложений по этой программе?
А где смотреть? По-моему, ее запустят в сентябре.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:34
Bosstone
Не видел такой информации. По идее должно сразу
Может позвоните на горячку, как клиент?
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