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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 707708709710>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 07:31

  Квесторе_поверніться написав:
  iamdimon написав:Пин код при получении карты меняете в АТМ, карта активна сразу после смены пина

Дякую.
А початковий пін який? Є стандартний?

Четыре нуля стандарт
iamdimon
 
Повідомлень: 110
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:32

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Vorlon написав:VISA Gold?

Visa Instant
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:35

  Bosstone написав:Visa Instant

Вопрос, будет ли в этом случае корректно работать "Ще"...

P.S. Мою карту обещают аж на 17 августа :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:58

  Vorlon написав:
  Bosstone написав:Visa Instant

Вопрос, будет ли в этом случае корректно работать "Ще"...

P.S. Мою карту обещают аж на 17 августа :(

По Visa Fishka ще не работает 100%
iamdimon
 
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Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:09

Re: Райффайзен Банк Аваль

О том, что кобренд фишка не участвует, прямо указано в тарифах. А мгновенку в исключениях не вижу.
Bosstone
 
Повідомлень: 1627
З нами з: 21.04.10
Подякував: 625 раз.
Подякували: 179 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:28

Bosstone
Тогда чего вы не кидаете, что у вас там видно из кэшбечных предложений по этой программе? :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 8742
З нами з: 14.06.13
Подякував: 426 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:32

  Vorlon написав:Bosstone
Тогда чего вы не кидаете, что у вас там видно из кэшбечных предложений по этой программе? :roll:

А где смотреть? По-моему, ее запустят в сентябре.
Bosstone
 
Повідомлень: 1627
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Подякував: 625 раз.
Подякували: 179 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:34

Bosstone
Не видел такой информации. По идее должно сразу :?

Может позвоните на горячку, как клиент?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:14

  Vorlon написав:Bosstone
Не видел такой информации. По идее должно сразу :?

Может позвоните на горячку, как клиент?

Да, сказали, что я уже подключен к ще, хотя в кабинете это пока не отображается, должен появиться раздел с бонусным балансом.
По условиям, за покупки возвращают 0,5% грязными, дополнительно могут быть персональные предложения до 20%. Думаю, имеются в виду какие-то конкретные партнеры. Вывод кешбека от 50 бонусов. Бонусы живут 6 месяцев.
п.с. мне поддержка понравилась, не ожидал такого от первой линии
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:25

Поддерживаю просьбу осветить набор категорий для выбора.
Да и весь список категорий с mcc - тоже не мешало бы. Что-то этот гейропейский банк не спешит выкладывать условия
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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