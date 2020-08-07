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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 707708709710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:30

У понеділок замовив, обіцяли п‘ять робочих днів. Visa Gold. Заберу картку, відразу напишу що там із категоріями кешбеку. Має прийти смс. Сподіваюсь, що можливо прийде завтра. У додатку картку показує як неактивну вже з вівторка
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:36

Чото СЭП от Алки с 10:00 до сих пор не появился у Вали :(
В другие банки Алкины переводы уже дошли
Эт Валя так тестирует СЭП 23/7? :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32096
З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 08:51

Re: Райффайзен Банк Аваль

С 15.09.2020 всех зарплатников переводят на новые тарифы:
Райфкартка и Райфкартка+

По райфкартке: обслуживание бесплатно, но платные смски - 19 грн в месяц за смс.
По райфкарте+: смс бесплатно, но платное обслуживание пакета 36 грн в мес. Уже правила о 10 расчетах карточкой не действует, чтобы получить бесплатный пакет нужно рассчитаться карточкой в месяц на сумму не меньше 2000 грн или чтобы на счету каждый день была сумма не менее 2000грн.
Детали тут:
https://www.aval.ua/storage/files/tariff-03082020.pdf
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alex2013a90
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