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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 18:30
У понеділок замовив, обіцяли п‘ять робочих днів. Visa Gold. Заберу картку, відразу напишу що там із категоріями кешбеку. Має прийти смс. Сподіваюсь, що можливо прийде завтра. У додатку картку показує як неактивну вже з вівторка
Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:36
Чото СЭП от Алки с 10:00 до сих пор не появился у Вали
В другие банки Алкины переводы уже дошли
Эт Валя так тестирует СЭП 23/7?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 08 сер, 2020 08:51
Re: Райффайзен Банк Аваль
С 15.09.2020 всех зарплатников переводят на новые тарифы:
Райфкартка и Райфкартка+
По райфкартке: обслуживание бесплатно, но платные смски - 19 грн в месяц за смс.
По райфкарте+: смс бесплатно, но платное обслуживание пакета 36 грн в мес. Уже правила о 10 расчетах карточкой не действует, чтобы получить бесплатный пакет нужно рассчитаться карточкой в месяц на сумму не меньше 2000 грн или чтобы на счету каждый день была сумма не менее 2000грн.
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