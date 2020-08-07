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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 18:30
У понеділок замовив, обіцяли п‘ять робочих днів. Visa Gold. Заберу картку, відразу напишу що там із категоріями кешбеку. Має прийти смс. Сподіваюсь, що можливо прийде завтра. У додатку картку показує як неактивну вже з вівторка
Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:36
Чото СЭП от Алки с 10:00 до сих пор не появился у Вали
В другие банки Алкины переводы уже дошли
Эт Валя так тестирует СЭП 23/7?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 08 сер, 2020 08:51
Re: Райффайзен Банк Аваль
С 15.09.2020 всех зарплатников переводят на новые тарифы:
Райфкартка и Райфкартка+
По райфкартке: обслуживание бесплатно, но платные смски - 19 грн в месяц за смс.
По райфкарте+: смс бесплатно, но платное обслуживание пакета 36 грн в мес. Уже правила о 10 расчетах карточкой не действует, чтобы получить бесплатный пакет нужно рассчитаться карточкой в месяц на сумму не меньше 2000 грн или чтобы на счету каждый день была сумма не менее 2000грн.
Детали тут:
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Додано: Суб 08 сер, 2020 10:10
При этом в Райфкарте Пуши о всех транзакциях на любую сумму бесплатно и смс о зачислении зп тоже
Додано: Суб 08 сер, 2020 10:34
Только пуши не работают. Работали, а в какой-то момент перестали, хоть и вкдючены. смс у них тупят жутко.
Зарплатник по неволе, придется дрбиваться смены банка на нормальный. итак достало по 10 покупок отслеживать, чтобы барыги не наворачивали комис. за то, что им приходит зарплатный ресурс.
Вчера эти деятели не дали сделать СЭП. С утра не работал ИБ "по тех.причинам". Сначала до 10, потом "до 11", потом начал криво работать и сбоить. С универсального деньги на карту начали идти часов в 12, до 17 так и не дошли, а потом пришла смс об отмене операции. В общем, если бы "припекало", то ни рассчитаться картой, ни нал.получить, не говоря о сэп, не получилось бы, несмотря на наличие средств.
Додано: Суб 08 сер, 2020 11:01
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