Додано: Суб 08 сер, 2020 10:34

Только пуши не работают. Работали, а в какой-то момент перестали, хоть и вкдючены. смс у них тупят жутко.

Зарплатник по неволе, придется дрбиваться смены банка на нормальный. итак достало по 10 покупок отслеживать, чтобы барыги не наворачивали комис. за то, что им приходит зарплатный ресурс.

Вчера эти деятели не дали сделать СЭП. С утра не работал ИБ "по тех.причинам". Сначала до 10, потом "до 11", потом начал криво работать и сбоить. С универсального деньги на карту начали идти часов в 12, до 17 так и не дошли, а потом пришла смс об отмене операции. В общем, если бы "припекало", то ни рассчитаться картой, ни нал.получить, не говоря о сэп, не получилось бы, несмотря на наличие средств.