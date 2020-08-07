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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 707708709710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:30

У понеділок замовив, обіцяли п‘ять робочих днів. Visa Gold. Заберу картку, відразу напишу що там із категоріями кешбеку. Має прийти смс. Сподіваюсь, що можливо прийде завтра. У додатку картку показує як неактивну вже з вівторка
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:36

Чото СЭП от Алки с 10:00 до сих пор не появился у Вали :(
В другие банки Алкины переводы уже дошли
Эт Валя так тестирует СЭП 23/7? :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 08:51

Re: Райффайзен Банк Аваль

С 15.09.2020 всех зарплатников переводят на новые тарифы:
Райфкартка и Райфкартка+

По райфкартке: обслуживание бесплатно, но платные смски - 19 грн в месяц за смс.
По райфкарте+: смс бесплатно, но платное обслуживание пакета 36 грн в мес. Уже правила о 10 расчетах карточкой не действует, чтобы получить бесплатный пакет нужно рассчитаться карточкой в месяц на сумму не меньше 2000 грн или чтобы на счету каждый день была сумма не менее 2000грн.
Детали тут:
https://www.aval.ua/storage/files/tariff-03082020.pdf
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alex2013a90
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 10:10

  alex2013a90 написав:С 15.09.2020 всех зарплатников переводят на новые тарифы:
Райфкартка и Райфкартка+

По райфкартке: обслуживание бесплатно, но платные смски - 19 грн в месяц за смс.
По райфкарте+: смс бесплатно, но платное обслуживание пакета 36 грн в мес. Уже правила о 10 расчетах карточкой не действует, чтобы получить бесплатный пакет нужно рассчитаться карточкой в месяц на сумму не меньше 2000 грн или чтобы на счету каждый день была сумма не менее 2000грн.
Детали тут:
https://www.aval.ua/storage/files/tariff-03082020.pdf

При этом в Райфкарте Пуши о всех транзакциях на любую сумму бесплатно и смс о зачислении зп тоже
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 10:34

Только пуши не работают. Работали, а в какой-то момент перестали, хоть и вкдючены. смс у них тупят жутко.
Зарплатник по неволе, придется дрбиваться смены банка на нормальный. итак достало по 10 покупок отслеживать, чтобы барыги не наворачивали комис. за то, что им приходит зарплатный ресурс.
Вчера эти деятели не дали сделать СЭП. С утра не работал ИБ "по тех.причинам". Сначала до 10, потом "до 11", потом начал криво работать и сбоить. С универсального деньги на карту начали идти часов в 12, до 17 так и не дошли, а потом пришла смс об отмене операции. В общем, если бы "припекало", то ни рассчитаться картой, ни нал.получить, не говоря о сэп, не получилось бы, несмотря на наличие средств.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:01

  Клиент_ написав:Зарплатник по неволе, придется дрбиваться смены банка на нормальный. итак достало по 10 покупок отслеживать, чтобы барыги не наворачивали комис.

А пакет попроще, без 10 покупок, нельзя было выбрать? Я вот сам захотел попробовать Райф, ибо текущий ОТП никакой со всех точек зрения...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 13:15

  Vorlon написав:
  Клиент_ написав:Зарплатник по неволе, придется дрбиваться смены банка на нормальный. итак достало по 10 покупок отслеживать, чтобы барыги не наворачивали комис.

А пакет попроще, без 10 покупок, нельзя было выбрать? Я вот сам захотел попробовать Райф, ибо текущий ОТП никакой со всех точек зрения...

Минимальный зарплатный, доступный к открытию был оптимальный+ без вариантов попроще.
Один раз даже успел бесплатно P2P моней стянуть, а на второй раз "попал" на изменение тарифов. любят они это дело. и это один из хитрожелтых банков, который пишет в тарифах, например, что перевод с карты через приложение = 0, а в приложении вылазит комиссия. КЦ поясняет, что по тарифам карты 0, а за использование сервиса перевода нужно платить. это указано отдельно в других тарифах. следить нужно за каждым шагом и постоянно. вроде бы только сэп пока временно "акционно"-бесплатный. но судя по тому, что ввели плату за обслуживание евровых счетов для выплат + обсуждаемые "покращення" по ЗП-картам - это ненадолго.
а в ОТП у меня был предыдущий ЗП-пакет. Но там хоть не не было ежемес. платы за карту и Р2Р были беспл. правда больше года назад.
из относительных недавних плюсов аваля - курсы доллара иногда бывали интересными, но в последнее время - не очень.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 13:15

  clientage написав:Чото СЭП от Алки с 10:00 до сих пор не появился у Вали :(
В другие банки Алкины переводы уже дошли
Эт Валя так тестирует СЭП 23/7? :shock:

Шеф
после 18,00 сэп на Тодо в 19 с копейками на месте
пробовала сегодня сэп из фарсика - тупо висят :mrgreen: ждут понедельника им по 27 на 7
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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