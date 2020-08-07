Додано: Суб 08 сер, 2020 13:15

Vorlon написав: Клиент_ написав: Зарплатник по неволе, придется дрбиваться смены банка на нормальный. итак достало по 10 покупок отслеживать, чтобы барыги не наворачивали комис. Зарплатник по неволе, придется дрбиваться смены банка на нормальный. итак достало по 10 покупок отслеживать, чтобы барыги не наворачивали комис.

А пакет попроще, без 10 покупок, нельзя было выбрать? Я вот сам захотел попробовать Райф, ибо текущий ОТП никакой со всех точек зрения... А пакет попроще, без 10 покупок, нельзя было выбрать? Я вот сам захотел попробовать Райф, ибо текущий ОТП никакой со всех точек зрения...

Минимальный зарплатный, доступный к открытию был оптимальный+ без вариантов попроще.Один раз даже успел бесплатно P2P моней стянуть, а на второй раз "попал" на изменение тарифов. любят они это дело. и это один из хитрожелтых банков, который пишет в тарифах, например, что перевод с карты через приложение = 0, а в приложении вылазит комиссия. КЦ поясняет, что по тарифам карты 0, а за использование сервиса перевода нужно платить. это указано отдельно в других тарифах. следить нужно за каждым шагом и постоянно. вроде бы только сэп пока временно "акционно"-бесплатный. но судя по тому, что ввели плату за обслуживание евровых счетов для выплат + обсуждаемые "покращення" по ЗП-картам - это ненадолго.а в ОТП у меня был предыдущий ЗП-пакет. Но там хоть не не было ежемес. платы за карту и Р2Р были беспл. правда больше года назад.из относительных недавних плюсов аваля - курсы доллара иногда бывали интересными, но в последнее время - не очень.