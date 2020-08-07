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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 708709710711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:49

Re: Райффайзен Банк Аваль

Ну УкрСиб вот сказал что слать не будем, но принимать обещали. А тут получается наоборот, отправлять обещают а принимать нет?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:22

Уже надо таблицу делать: кто шлет, кто принимает 23\7))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:38

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:Чото СЭП от Алки с 10:00 до сих пор не появился у Вали :(
В другие банки Алкины переводы уже дошли
Эт Валя так тестирует СЭП 23/7? :shock:


а чего вы решили что если аваль будет слать сэп 23/7, то и принимать его 23/7 будет?

Да нее, я пока наблюдаю за єтой каруселью
А Валя чото решила вааще по 6ч СЄПы зачислять, вот утренний от Алки я ток ближе к 16:00 увидел :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:50

  IMPRINTER написав:а чего вы решили что если аваль будет слать сэп 23/7, то и принимать его 23/7 будет?

Мне валя прислала такой ответ:

"З 3.08 Райффайзен Банк Аваль приймає та відправляє перекази по системі СЕП в період час 4:00 – 21:00 у робочі дні, у вихідні/святкові 8:00-17:00."
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:56

  maxim2014 написав:Ну УкрСиб вот сказал что слать не будем, но принимать обещали. А тут получается наоборот, отправлять обещают а принимать нет?

На выходные ничего не обещали.

"для вхідних платежів з інших банків України, їх можна отримувати з 08:30 до 24:00, кінця робочого дня СЕП (до 03.08.2020 з 08:30 до 19:00).
Незмінними залишаться час обробки вихідних платежів в інші банки з 08:30 до 18:45. Робота у вихідні відбуватиметься за попереднім графіком, тобто залишиться без змін."
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/411468/
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:08

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:
  clientage написав:Чото СЭП от Алки с 10:00 до сих пор не появился у Вали :(
В другие банки Алкины переводы уже дошли
Эт Валя так тестирует СЭП 23/7? :shock:


а чего вы решили что если аваль будет слать сэп 23/7, то и принимать его 23/7 будет?

Да нее, я пока наблюдаю за єтой каруселью
А Валя чото решила вааще по 6ч СЄПы зачислять, вот утренний от Алки я ток ближе к 16:00 увидел :(

У Вали вчера были траблы с приложухой и отправкой СЕПа, платежи начали уходить только с обеда
iamdimon
 
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