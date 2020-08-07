Райффайзен Банк Аваль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 сер, 2020 17:49
Ну УкрСиб вот сказал что слать не будем, но принимать обещали. А тут получается наоборот, отправлять обещают а принимать нет?
maxim2014
Повідомлень: 1639
З нами з: 19.09.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 126 раз.
Профіль
Додано: Суб 08 сер, 2020 18:22
Уже надо таблицу делать: кто шлет, кто принимает 23\7))
guntherhouse777
Повідомлень: 4539
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 314 раз.
Профіль
Додано: Суб 08 сер, 2020 18:38
IMPRINTER написав: clientage написав:
Чото СЭП от Алки с 10:00 до сих пор не появился у Вали
В другие банки Алкины переводы уже дошли
Эт Валя так тестирует СЭП 23/7?
а чего вы решили что если аваль будет слать сэп 23/7, то и принимать его 23/7 будет?
Да нее, я пока наблюдаю за єтой каруселью
А Валя чото решила вааще по 6ч СЄПы зачислять, вот утренний от Алки я ток ближе к 16:00 увидел
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 32107
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2551 раз.
Подякували: 3749 раз.
Профіль
2
Додано: Суб 08 сер, 2020 18:50
IMPRINTER написав:
а чего вы решили что если аваль будет слать сэп 23/7, то и принимать его 23/7 будет?
Мне валя прислала такой ответ:
"З 3.08 Райффайзен Банк Аваль приймає та відправляє перекази по системі СЕП в період час 4:00 – 21:00 у робочі дні, у вихідні/святкові 8:00-17:00."
Bosstone
Повідомлень: 1639
З нами з: 21.04.10
Подякував: 625 раз.
Подякували: 180 раз.
Профіль
Додано: Суб 08 сер, 2020 18:56
maxim2014 написав:
Ну УкрСиб вот сказал что слать не будем, но принимать обещали. А тут получается наоборот, отправлять обещают а принимать нет?
На выходные ничего не обещали.
"для вхідних платежів з інших банків України, їх можна отримувати з 08:30 до 24:00, кінця робочого дня СЕП (до 03.08.2020 з 08:30 до 19:00).
Незмінними залишаться час обробки вихідних платежів в інші банки з 08:30 до 18:45. Робота у вихідні відбуватиметься за попереднім графіком, тобто залишиться без змін."
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/411468/
Bosstone
Повідомлень: 1639
З нами з: 21.04.10
Подякував: 625 раз.
Подякували: 180 раз.
Профіль
Додано: Суб 08 сер, 2020 19:08
clientage написав: IMPRINTER написав: clientage написав:
Чото СЭП от Алки с 10:00 до сих пор не появился у Вали
В другие банки Алкины переводы уже дошли
Эт Валя так тестирует СЭП 23/7?
а чего вы решили что если аваль будет слать сэп 23/7, то и принимать его 23/7 будет?
Да нее, я пока наблюдаю за єтой каруселью
А Валя чото решила вааще по 6ч СЄПы зачислять, вот утренний от Алки я ток ближе к 16:00 увидел
У Вали вчера были траблы с приложухой и отправкой СЕПа, платежи начали уходить только с обеда
iamdimon
Повідомлень: 112
З нами з: 01.04.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
sens
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
42140
5104955
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18475
2589273
88524
10394805