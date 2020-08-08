Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 сер, 2020 11:29
Anadonta написав: iamdimon написав: clientage написав:
А Активный еще не перетарифили?
25.08 вроде как будут
И какие нас ждут изменения?
Тарифы с 28.08.20
Тарифна модель
не доступна для відкриття з 25.08.2020. З 25.08.2020 діючи клієнти автоматично будуть переведені на Тарифні моделі . Райфкартка+ або Райфкарта Критерії переведення діючих клієнтів на Райфкартку+: здіснення за місяць покупок від 2000 грн. або наявність середньомісячного залишку власних коштів на рахунку від 2000 грн. в місяць. Інші діючі клієнти будуть автоматично переведені на тарифну модель Райфкартка. Після автоматичного переведенння клієнт може змінити пакет у відділенні Банку або через Інформаційний центр
В Райфкартка+ оборот 2К/мес теперь (в отл-и от Активный) не учитывает СЭПы и пополняшки Уни-го
И непонятно как учитывается остаток в 2К/мес, именно по самой карте или и на Унв-ом тоже
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Нед 09 сер, 2020 12:18
а без плюса там 36гр без вариантов?
v57
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Додано: Нед 09 сер, 2020 12:21
v57
Без плюса же бесплатно! Ну хоть в тарифы для приличия загляните...
Vorlon
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Додано: Нед 09 сер, 2020 12:28
Vorlon написав: v57
Без плюса же бесплатно! Ну хоть в тарифы для приличия загляните...
с перепугу не туда посмотрел
похоже кроме 19гр смс
ничего автоматом снимать не будут
Востаннє редагувалось
v57
в Нед 09 сер, 2020 12:39, всього редагувалось 1 раз.
v57
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Додано: Нед 09 сер, 2020 12:33
А де ота "Ще"?
Уже неделю как действует, а до сих пор нема офиц. усл-й этой программы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Нед 09 сер, 2020 15:09
Кто тестил работу СЕПа на выходных? Доходили до других банков?
iamdimon
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Додано: Нед 09 сер, 2020 15:11
iamdimon написав:
Кто тестил работу СЕПа на выходных? Доходили до других банков?
см.
viewtopic.php?p=5032315#p5032315
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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