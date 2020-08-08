Тарифна модель не доступна для відкриття з 25.08.2020. З 25.08.2020 діючи клієнти автоматично будуть переведені на Тарифні моделі Райфкартка+ або Райфкарта.Критерії переведення діючих клієнтів на Райфкартку+: здіснення за місяць покупок від 2000 грн. або наявність середньомісячного залишку власних коштів на рахунку від 2000 грн. в місяць. Інші діючі клієнти будуть автоматично переведені на тарифну модель Райфкартка. Після автоматичного переведенння клієнт може змінити пакет у відділенні Банку або через Інформаційний центр
В Райфкартка+ оборот 2К/мес теперь (в отл-и от Активный) не учитывает СЭПы и пополняшки Уни-го И непонятно как учитывается остаток в 2К/мес, именно по самой карте или и на Унв-ом тоже
На данный момент - СЭП 23*7 - баловство. Потому как нет гарантий и уверенности, что он таки пройдёт на выходных. И ещё неизвестно - как проведётся. А раз нет уверенности - приходится сэпать по старинке, в пятницу
Тарифна модель не доступна для відкриття з 25.08.2020. З 25.08.2020 діючи клієнти автоматично будуть переведені на Тарифні моделі Райфкартка+ або Райфкарта.Критерії переведення діючих клієнтів на Райфкартку+: здіснення за місяць покупок від 2000 грн. або наявність середньомісячного залишку власних коштів на рахунку від 2000 грн. в місяць. Інші діючі клієнти будуть автоматично переведені на тарифну модель Райфкартка. Після автоматичного переведенння клієнт може змінити пакет у відділенні Банку або через Інформаційний центр
В Райфкартка+ оборот 2К/мес теперь (в отл-и от Активный) не учитывает СЭПы и пополняшки Уни-го И непонятно как учитывается остаток в 2К/мес, именно по самой карте или и на Унв-ом тоже [/quote] Не совсем понял,что будет с пакетами Активный и Оптимальный+? В Вайбер не присылали новостей