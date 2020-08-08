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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 сер, 2020 16:37
А Оптимальный плюс ЗП на обычную Райфкарту или плюс?
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alfredhaos
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Додано: Нед 09 сер, 2020 18:07
alfredhaos написав:А Оптимальный плюс ЗП на обычную Райфкарту или плюс?
Вагную что плюс
.......
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Boundless
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