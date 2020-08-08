RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 710711712713

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 16:37

А Оптимальный плюс ЗП на обычную Райфкарту или плюс?
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 58
З нами з: 19.12.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 18:07

Re: Райффайзен Банк Аваль

alfredhaos написав:А Оптимальный плюс ЗП на обычную Райфкарту или плюс?
Вагную что плюс
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1790
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 19:01

Тарифна модель не доступна для відкриття з 25.08.2020. З 25.08.2020 діючи клієнти автоматично будуть переведені на Тарифні моделі Райфкартка+ або Райфкарта. Критерії переведення діючих клієнтів на Райфкартку+: здіснення за місяць покупок від 2000 грн. або наявність середньомісячного залишку власних коштів на рахунку від 2000 грн. в місяць. Інші діючі клієнти будуть автоматично переведені на тарифну модель Райфкартка. Після автоматичного переведенння клієнт може змінити пакет у відділенні Банку або через Інформаційний центр

В Райфкартка+ оборот 2К/мес теперь (в отл-и от Активный) не учитывает СЭПы и пополняшки Уни-го :(
И непонятно как учитывается остаток в 2К/мес, именно по самой карте или и на Унв-ом тоже :([/quote]
Спрашивал, только учитывается 2к на карте. Универсальный не учитывается
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 19.04.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 19:28

Re: Райффайзен Банк Аваль

  alex2013a90 написав:
И непонятно как учитывается остаток в 2К/мес, именно по самой карте или и на Унв-ом тоже
Спрашивал, только учитывается 2к на карте. Универсальный не учитывается

Ну значит и обнулим тот Уни-й, раз он им до одного места
Мне он тож особо не нужен :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32132
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2553 раз.
Подякували: 3752 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 710711712713
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maxstar, ramaz, VetalUA і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1685, 1686, 1687
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16869 2342849
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 сер, 2020 18:36
Кассандра
Юнекс Банк 1 ... 213, 214, 215
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2141 46586
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 сер, 2020 18:31
extreme_lviv_ua
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4214, 4215, 4216
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42158 5107865
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 сер, 2020 18:17
anis

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.