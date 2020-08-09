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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 710711712713

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 16:37

А Оптимальный плюс ЗП на обычную Райфкарту или плюс?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 18:07

Re: Райффайзен Банк Аваль

alfredhaos написав:А Оптимальный плюс ЗП на обычную Райфкарту или плюс?
Вагную что плюс
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 19:01

Тарифна модель не доступна для відкриття з 25.08.2020. З 25.08.2020 діючи клієнти автоматично будуть переведені на Тарифні моделі Райфкартка+ або Райфкарта. Критерії переведення діючих клієнтів на Райфкартку+: здіснення за місяць покупок від 2000 грн. або наявність середньомісячного залишку власних коштів на рахунку від 2000 грн. в місяць. Інші діючі клієнти будуть автоматично переведені на тарифну модель Райфкартка. Після автоматичного переведенння клієнт може змінити пакет у відділенні Банку або через Інформаційний центр

В Райфкартка+ оборот 2К/мес теперь (в отл-и от Активный) не учитывает СЭПы и пополняшки Уни-го :(
И непонятно как учитывается остаток в 2К/мес, именно по самой карте или и на Унв-ом тоже :([/quote]
Спрашивал, только учитывается 2к на карте. Универсальный не учитывается
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alex2013a90
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 19:28

Re: Райффайзен Банк Аваль

  alex2013a90 написав:
И непонятно как учитывается остаток в 2К/мес, именно по самой карте или и на Унв-ом тоже
Спрашивал, только учитывается 2к на карте. Универсальный не учитывается

Ну значит и обнулим тот Уни-й, раз он им до одного места
Мне он тож особо не нужен :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:37

  clientage написав:
  sens написав:Не совсем понял,что будет с пакетами Активный и Оптимальный+?

Активный переведут на Райфкарту
а второй пакет,и(или) где есть ресурс,на котором об этом написано?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:43

  sens написав:
  clientage написав:
  sens написав:Не совсем понял,что будет с пакетами Активный и Оптимальный+?

Активный переведут на Райфкарту
а второй пакет,и(или) где есть ресурс,на котором об этом написано?

ну я ж рисовал
Тарифы с 28.08.20
кликабельно!
Отам в Тарифах есть куда каждый переведут и при каких условиях
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:55

  sens написав:
  clientage написав:
  sens написав:Не совсем понял,что будет с пакетами Активный и Оптимальный+?

Активный переведут на Райфкарту
а второй пакет,и(или) где есть ресурс,на котором об этом написано?

ну я ж рисовал
Тарифы с 28.08.20
кликабельно!
Отам в Тарифах есть куда каждый переведут и при каких условиях[/quote] т.е. имея два простых пакета ,они оба переведутся в рахит без плюса,потому что карточный счет в месяц 2000+ или столько же с нее трат должно быть... видимо один мой пакет будет просто закрыт и минус 252 грн за год
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:37

какой-то бред с этими принудительными переводами. Алла хоть позволяет жить тарифу до конца срока действия карты. А так, получается, если переводят в другой тариф, нужно требовать и перевыпуска карты. И чтобы все ломанулись.
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Ромасик
 
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