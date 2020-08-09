Тарифна модель не доступна для відкриття з 25.08.2020. З 25.08.2020 діючи клієнти автоматично будуть переведені на Тарифні моделі Райфкартка+ або Райфкарта.Критерії переведення діючих клієнтів на Райфкартку+: здіснення за місяць покупок від 2000 грн. або наявність середньомісячного залишку власних коштів на рахунку від 2000 грн. в місяць. Інші діючі клієнти будуть автоматично переведені на тарифну модель Райфкартка. Після автоматичного переведенння клієнт може змінити пакет у відділенні Банку або через Інформаційний центр
В Райфкартка+ оборот 2К/мес теперь (в отл-и от Активный) не учитывает СЭПы и пополняшки Уни-го И непонятно как учитывается остаток в 2К/мес, именно по самой карте или и на Унв-ом тоже [/quote] Спрашивал, только учитывается 2к на карте. Универсальный не учитывается
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sens написав:Не совсем понял,что будет с пакетами Активный и Оптимальный+?
Активный переведут на Райфкарту
а второй пакет,и(или) где есть ресурс,на котором об этом написано?
ну я ж рисовал Тарифы с 28.08.20 кликабельно! Отам в Тарифах есть куда каждый переведут и при каких условиях[/quote] т.е. имея два простых пакета ,они оба переведутся в рахит без плюса,потому что карточный счет в месяц 2000+ или столько же с нее трат должно быть... видимо один мой пакет будет просто закрыт и минус 252 грн за год
какой-то бред с этими принудительными переводами. Алла хоть позволяет жить тарифу до конца срока действия карты. А так, получается, если переводят в другой тариф, нужно требовать и перевыпуска карты. И чтобы все ломанулись.