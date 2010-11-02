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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 711712713714

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:22

Re: Райффайзен Банк Аваль

Отут посилання на нові тарифи Райф та Райф+. Може хтось також шукав, як і я.
https://www.aval.ua/storage/files/tariff-03082020.pdf

Тепер, якщо Активний переведуть з 25.08.2020 в тариф Райф, то доведеться платити по 3 гривні за СЕП? Я правильно розумію?
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:27

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Тарифы здесь уже были и возможно не раз ;)
Да, правильно.
Vorlon
 
Повідомлень: 8786
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:04

Vorlon Дякую. Якось не хочеться платити по 3 гривні.
За тарифи не сумніваюся, але пошук в темі за словом тарифи видав багато варіантів. Тарифи Райф не було.
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Повідомлень: 183
З нами з: 12.03.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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