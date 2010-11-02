Тепер, якщо Активний переведуть з 25.08.2020 в тариф Райф, то доведеться платити по 3 гривні за СЕП? Я правильно розумію?
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Додано: Пон 10 сер, 2020 18:22
Re: Райффайзен Банк Аваль
Отут посилання на нові тарифи Райф та Райф+. Може хтось також шукав, як і я.
Тепер, якщо Активний переведуть з 25.08.2020 в тариф Райф, то доведеться платити по 3 гривні за СЕП? Я правильно розумію?
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Додано: Пон 10 сер, 2020 19:04
Vorlon Дякую. Якось не хочеться платити по 3 гривні.
За тарифи не сумніваюся, але пошук в темі за словом тарифи видав багато варіантів. Тарифи Райф не було.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 23:28
Додано: Пон 10 сер, 2020 23:52
Re: Райффайзен Банк Аваль
подскажите, кто юзает услугу
выгоднее, чем на pvbki покупать? и единственное отличие - мейл вместо СМС ?
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