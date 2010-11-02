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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 711712713714

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:22

Re: Райффайзен Банк Аваль

Отут посилання на нові тарифи Райф та Райф+. Може хтось також шукав, як і я.
https://www.aval.ua/storage/files/tariff-03082020.pdf

Тепер, якщо Активний переведуть з 25.08.2020 в тариф Райф, то доведеться платити по 3 гривні за СЕП? Я правильно розумію?
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:27

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Тарифы здесь уже были и возможно не раз ;)
Да, правильно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:04

Vorlon Дякую. Якось не хочеться платити по 3 гривні.
За тарифи не сумніваюся, але пошук в темі за словом тарифи видав багато варіантів. Тарифи Райф не було.
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«Промо-код» при оформленні заявки на участі в акції «Бонус до депозиту»: http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:28

  Dimaa написав:Щойно забрав Візу Ґолд у тарифі Райф+. Сказали, що чекати оновлення додатку (ось-ось), там з‘явиться вкладка Ще, і там можна буде обирати категорії кешбеку. Щось вони не підготувались...


ага, то есть забирать можно не спешить, спасибо!
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:52

Re: Райффайзен Банк Аваль

подскажите, кто юзает услугу
https://www.aval.ua/ru/privatnim-osobam ... a-istoriya

выгоднее, чем на pvbki покупать? и единственное отличие - мейл вместо СМС ?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 04:14

Re: Райффайзен Банк Аваль

  cohan написав:подскажите, кто юзает услугу
https://www.aval.ua/ru/privatnim-osobam ... a-istoriya

выгоднее, чем на pvbki покупать? и единственное отличие - мейл вместо СМС ?

За это еще надо платить? Совсем невыгодно.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 04:16

vpchelko Подскажите альтернативу.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 04:25

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Bosstone написав:vpchelko Подскажите альтернативу.

нафиг оно надо? не вариант?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:10

  Bosstone написав:vpchelko Подскажите альтернативу.

Один раз в год можно получить свою историю бесплатно. Я этим пользуюсь в ubki. Думаю в остальных бюро точно так же.
yevgen12
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:21

  cohan написав:подскажите, кто юзает услугу
https://www.aval.ua/ru/privatnim-osobam ... a-istoriya

выгоднее, чем на pvbki покупать? и единственное отличие - мейл вместо СМС ?

Рассказываю. Цена одинаковая один в один. Но смысл в том, что первый раз в бюро вы не зайдёте, минуя банк (этот или ещё там парочка). В банке вас типа идентифицируют. А затем продление подписки оплачиваете уже через сайт самого ПВБКИ.

Я так через РБА летом 2016-го заходил, оплачиваю подписку каждые 2 года и не парюсь.

  vpchelko написав:За это еще надо платить? Совсем невыгодно.

Информация стоит денег. Если она вам не нужна - не платите, никто не заставляет! Вдруг 150 гривен на 2 года - это немыслимая для вас сумма!

  yevgen12 написав:Один раз в год можно получить свою историю бесплатно. Я этим пользуюсь в ubki. Думаю в остальных бюро точно так же.

Можно, но гемморой там с почтой знатный. Не интересно.
Vorlon
 
Повідомлень: 8795
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