Додано: Пон 10 сер, 2020 19:04

Vorlon Дякую. Якось не хочеться платити по 3 гривні.

За тарифи не сумніваюся, але пошук в темі за словом тарифи видав багато варіантів. Тарифи Райф не було.

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