Какая почта? Я получаю отчет по одному клику в приложени убки на телефоне. Можно точно так же получить на их сайте.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:06
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:09
Re: Райффайзен Банк Аваль
Научишь как?
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:13
yevgen12
Ну в остальных бюро надо было морочить себе голову с заверением копий, их отправкой обычной почтой в бюро и т.п.
По УБКИ - вы клиент примата? Раньше там тоже не было всё просто. Я регистрировался с веб-камерой в 2016-ом (брал у коллег).
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:22
maxim2014
1. Android Play Market, приложение "Кредитная история", ubki.ua
2. Запускаете
3. В качестве логина вводите номер телефона и дату рождения. На телефон приходит смс - вводите код в это приложение
4. Выбираете кнопку "кредитна история"
5. В открывшемся окне будет или дата следующего бесплатного получения или сразу получить, если не пользовались бесплатно этой услугой в течении года.
6. В этом приложении так же доступен архив кредитных историй если когда-то получали их из убки(бесплатно или за деньги)
ЗЫ. Только что зашел на сайт... Там процедура такая же, но хотят чтобы подписался на их канал в вайбер или телеграмм как второй фактор авторизации - идут лесом
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:24
Клиент, да. Номер телефона, который логин, это финансовый в привате.
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:30
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:34
Возможно. Нужно проверить. Я, по вышеописанным причинам, не подхожу на роль испытателя Вы?
На кону кредитная история забесплатно!
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:37
yevgen12
Я 1 августа продлил в очередной раз подписку на год - так что увы
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