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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 713714715716>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:06

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Vorlon написав:Можно, но гемморой там с почтой знатный. Не интересно.

Какая почта? :) Я получаю отчет по одному клику в приложени убки на телефоне. Можно точно так же получить на их сайте.
yevgen12
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:09

Re: Райффайзен Банк Аваль

Научишь как?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:13

yevgen12
Ну в остальных бюро надо было морочить себе голову с заверением копий, их отправкой обычной почтой в бюро и т.п.

По УБКИ - вы клиент примата? Раньше там тоже не было всё просто. Я регистрировался с веб-камерой в 2016-ом (брал у коллег).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:22

maxim2014
1. Android Play Market, приложение "Кредитная история", ubki.ua
2. Запускаете
3. В качестве логина вводите номер телефона и дату рождения. На телефон приходит смс - вводите код в это приложение
4. Выбираете кнопку "кредитна история"
5. В открывшемся окне будет или дата следующего бесплатного получения или сразу получить, если не пользовались бесплатно этой услугой в течении года.
6. В этом приложении так же доступен архив кредитных историй если когда-то получали их из убки(бесплатно или за деньги)

ЗЫ. Только что зашел на сайт... Там процедура такая же, но хотят чтобы подписался на их канал в вайбер или телеграмм как второй фактор авторизации - идут лесом ;)
yevgen12
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:24

  Vorlon написав:yevgen12
Ну в остальных бюро надо было морочить себе голову с заверением копий, их отправкой обычной почтой в бюро и т.п.

По УБКИ - вы клиент примата? Раньше там тоже не было всё просто. Я регистрировался с веб-камерой в 2016-ом (брал у коллег).

Клиент, да. Номер телефона, который логин, это финансовый в привате.
yevgen12
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:30

  yevgen12 написав:Клиент, да. Номер телефона, который логин, это финансовый в привате.

Наверняка это играет роль! Неклиенту примата наверняка всё сложнее, если вообще возможно то, что вы описали выше.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:34

  Vorlon написав:
  yevgen12 написав:Клиент, да. Номер телефона, который логин, это финансовый в привате.

Наверняка это играет роль! Неклиенту примата наверняка всё сложнее, если вообще возможно то, что вы описали выше.

Возможно. Нужно проверить. Я, по вышеописанным причинам, не подхожу на роль испытателя :) Вы?
На кону кредитная история забесплатно!
yevgen12
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:37

yevgen12
Я 1 августа продлил в очередной раз подписку на год - так что увы :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:51

Re: Райффайзен Банк Аваль

  yevgen12 написав:Номер телефона, который логин, это финансовый в привате.
Не обязательно :)
У меня по экс-финансовому заходит.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:14

  yevgen12 написав:
  Bosstone написав:vpchelko Подскажите альтернативу.

Один раз в год можно получить свою историю бесплатно. Я этим пользуюсь в ubki. Думаю в остальных бюро точно так же.


Коллеги, так а это от Аваля что - СМС/Мыл при запросах истории не шлет? как УБКИ за 500 грн/год?
cohan
 
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