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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:06
Vorlon написав:
Можно, но гемморой там с почтой знатный. Не интересно.
Какая почта?
Я получаю отчет по одному клику в приложени убки на телефоне. Можно точно так же получить на их сайте.
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yevgen12
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:09
Научишь как?
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maxim2014
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:13
yevgen12
Ну в остальных бюро надо было морочить себе голову с заверением копий, их отправкой обычной почтой в бюро и т.п.
По УБКИ - вы клиент примата? Раньше там тоже не было всё просто. Я регистрировался с веб-камерой в 2016-ом (брал у коллег).
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Vorlon
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:22
maxim2014
1. Android Play Market, приложение "Кредитная история", ubki.ua
2. Запускаете
3. В качестве логина вводите номер телефона и дату рождения. На телефон приходит смс - вводите код в это приложение
4. Выбираете кнопку "кредитна история"
5. В открывшемся окне будет или дата следующего бесплатного получения или сразу получить, если не пользовались бесплатно этой услугой в течении года.
6. В этом приложении так же доступен архив кредитных историй если когда-то получали их из убки(бесплатно или за деньги)
ЗЫ. Только что зашел на сайт... Там процедура такая же, но хотят чтобы подписался на их канал в вайбер или телеграмм как второй фактор авторизации - идут лесом
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yevgen12
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:24
Vorlon написав:yevgen12
Ну в остальных бюро надо было морочить себе голову с заверением копий, их отправкой обычной почтой в бюро и т.п.
По УБКИ - вы клиент примата? Раньше там тоже не было всё просто. Я регистрировался с веб-камерой в 2016-ом (брал у коллег).
Клиент, да. Номер телефона, который логин, это финансовый в привате.
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yevgen12
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:30
yevgen12 написав:
Клиент, да. Номер телефона, который логин, это финансовый в привате.
Наверняка это играет роль! Неклиенту примата наверняка всё сложнее, если вообще возможно то, что вы описали выше.
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Vorlon
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:34
Vorlon написав: yevgen12 написав:
Клиент, да. Номер телефона, который логин, это финансовый в привате.
Наверняка это играет роль! Неклиенту примата наверняка всё сложнее, если вообще возможно то, что вы описали выше.
Возможно. Нужно проверить. Я, по вышеописанным причинам, не подхожу на роль испытателя
Вы?
На кону кредитная история забесплатно!
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yevgen12
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:37
yevgen12
Я 1 августа продлил в очередной раз подписку на год - так что увы
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Vorlon
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:51
yevgen12 написав:
Номер телефона, который логин, это финансовый в привате.
Не обязательно
У меня по экс-финансовому заходит.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:14
yevgen12 написав: Bosstone написав:vpchelko
Подскажите альтернативу.
Один раз в год можно получить свою историю бесплатно. Я этим пользуюсь в ubki. Думаю в остальных бюро точно так же.
Коллеги, так а это от Аваля что - СМС/Мыл при запросах истории не шлет? как УБКИ за 500 грн/год?
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cohan
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Вів 11 сер, 2020 12:35
lel
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