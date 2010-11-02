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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:18
cohan
Вы читали что я написал выше? РБА проводит только первичную идентификацию клиента и берёт деньги за первую оплату. Далее обслуживает ПВБКИ.
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Vorlon
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Вів 11 сер, 2020 12:35
lel
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