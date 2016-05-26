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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 713714715716

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:18

cohan
Вы читали что я написал выше? РБА проводит только первичную идентификацию клиента и берёт деньги за первую оплату. Далее обслуживает ПВБКИ.
Vorlon
 
Повідомлень: 8803
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:21

Re: Райффайзен Банк Аваль

карту забрал, пин установил, пополнил

"Ще" обещают с 15го числа

но в приложении ее нет (( это тут нормально или что-то надо сделать?
cohan
 
Повідомлень: 241
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Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:55

Re: Райффайзен Банк Аваль

По райфкарте уже не будет двух бесплатных снятий в родных банкоматах?
Только 5 000 грн или как?
Інкогніто
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Повідомлень: 1235
З нами з: 04.09.10
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  #<1 ... 713714715716
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